فصل جدید کاوش در محوطه پارینه سنگی میرک سمنان آغاز می شود

حسین خواجه بیدختی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فصل جدید کاوش در محوطه میرک با مجوز پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور به سرپرستی دکتر حامد وحدتی نسب و با همکاری پژوهشگران مرکز سی ان آر اس فرانسه از جمله دکتر ژیل بریون از هفدهم مهر ماه امسال آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه فصل جدید کاوش در محوطه میرک تا آذر ماه امسال ادامه خواهد داشت، گفت: نتایج این برنامه پژوهشی در قالب سخنرانی یا چاپ به صورت مقاله یا کتاب ارائه می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان گفت: پژوهش فصل قبل با هدف بازسازی اقلیمی، رسوب شناسی، تدوین نحوه شکل گیری محوطه و ارائه گاه نگاری قطعی با همکاری متخصصین مرکز ملی علوم کشور فرانسه اجرا شد.

خواجه بیدختی با یادآوری اینکه محوطه‌های میرک و دلازیان که به نام تپه های میرک و دلازیان نیز یاد شده اند، نخستین بار در جریان بررسی‌های باستان شناختی استان سمنان در سال ۱۳۶۴ خورشیدی شناسایی و معرفی شدند، افزود: در سال ۱۳۸۷ برای نخستین بار نمونه برداری تصادفی و روستایی از سطح محوطه دلازیان انجام گرفت و نتایج این پژوهش مقدماتی در کنگره باستان شناسی خاورمیانه کهن در دانشگاه ساپیانزای رم ارائه شد.

وی تصریح کرد: در سال ۱۳۸۸ نیز با صدور مجوز بررسی کامل این منطقه جغرافیایی، تیم کاوش به مدت یک ماه به شناسایی، نمونه برداری روشمند و طبقه بندی آثار به دست آمده از میرک و دلازیان پرداختند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان خاطرنشان کرد: نتایج حاصل از این فعالیت میدانی که در قالب چندین مقاله، سخنرانی و پایان نامه به چاپ رسیده حاکی از آن است که میرک به لحاظ نوع و پراکنش دست افزارها و همچنین ابعاد محوطه در زمره یکی از بزرگترین محوطه های روباز پارینه سنگی در ایران و چه بسا خاورمیانه است.

خواجه بیدختی همچنین گفت: تخمین های ابتدایی حاکی از وجود بالغ بر صدها هزار تا یک میلیون قطعه سنگ بر روی سطح است و از منظر گاهنگاری و با توجه به حضور شاخص‌های ادوار مختلف پارینه سنگی، میرک دارای بیشترین استقراراز دوران پارینه سنگی میانی (حدود ۲۵۰ هزار تا ۴۰ هزار سال پیش) و همچنین پارینه سنگی جدید (حدود ۴۰ هزار تا ۱۸ هزار سال پیش) بوده است.

وی در خاتمه تاکید کرد: محوطه میرک دلازیان بیشتر منتسب به ادوار پارینه سنگی جدید و فراپارینه سنگی است.