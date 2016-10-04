به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، دبیر کمیته‌ نمایشگاهی هفته‌ ملی کودک توضیح داد که این نهادها متراژی را که برای غرفه‌ها مدنظرشان بوده اعلام کرده‌اند و ما در سالن ۳هزار متری یک برنامه‌ی مشترک برگزار خواهیم کرد.

ابوالقاسم سلیمانی، مدیر مرکز آفرینش‌های فرهنگی‌هنری کانون در خیابان حجاب تهران (محل برپایی این نمایشگاه) تاکید کرد که در این نمایشگاه تلاش ما این است که از موضع کانون‌محوری خارج شویم تا دیگر سازمان‌ها هم در این اتفاق مثبت دخیل باشند و فعالیت‌هاشان را عرضه کنند.

این مسئول با اشاره به هم‌زمانی ایام دهه‌ی اول محرم و هفته‌ی ملی کودک، توضیح داد: با توجه به این هم‌زمانی، طبیعی بود که ما باید نگاه کاملی نسبت به ایام مذهبی می‌داشتیم، ‌ ولی روز جهانی و به‌طور کلی موضوع کودک یک استاندارد جهانی هم دارد که در کانون لازم است به آن هم توجه کنیم. در واقع لازم بود تناسبی بین شرایط جهانی برای بزرگ‌داشت کودک و توجه به ایام مذهبی ایجاد کنیم که امیدواریم در نتیجه‌ی این تلاش، برنامه‌های هفته‌ ملی کودک هردو را مد نظر دارد.

سلیمانی به تشکیل جلسات شورای سیاست‌گذاری هفته‌ی ملی کودک اشاره و هم‌فکری بین سازمانی را نکته‌ی مهم این رویداد عنوان کرد و گفت: در بخش نمایشگاهی امسال هم تمام دستگاه‌های مربوطه را مخاطب قرار داده‌ و از یک‌ماه قبل به‌صورت مکتوب فراخوان و فرم شرکت در برنامه‌های هفته‌ ملی کودک را برایشان ارسال کردیم.

به گفته‌ دبیر کمیته‌ نمایشگاهی، شرکت در این نمایشگاه محدودیتی نداشته، چراکه فراخوان عمومی منتشر و روی سایت مرکز آفرینش‌ها و سایت خبری کانون هم آمده است؛ او تاکید کرد که حتی همین الان که داریم با هم صحبت می‌کنیم و دو روز به آغاز برنامه‌های هفته‌ی ملی کودک باقی است، اگر عزیزانی مراجعه کنند ما حتما فضای کافی در اختیارشان قرار خواهیم داد. چراکه همواره از مشارکت استقبال کرده‌ایم و اطمینان داریم که در یک کار جمعی می‌شود شرایط بهتری لحاظ کرد.

او درباره‌ مخاطب اصلی این برنامه‌ها گفت: مخاطب همه‌ برنامه‌ها باید کودک‌ونوجوان باشد. برای ما، دوستان کانون و تمام نهادهای برگزارکننده حائز اهمیت است که اثر مناسبی از این اتفاق بین کودک‌ونوجوان کشور شکل بگیرد و بتوانیم به هدف نهایی اختصاص دادن این ایام به کودک‌ان برسیم. انتظار ما این است که بعد از این ایام بچه‌هایی که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم، مثل رسانه‌ها، از برنامه‌های ما بهره‌مند می‌شوند بتوانند موضوع‌های مربوط به خودشان را از این مدخل با رویکردی متفاوت دنبال کنند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، در اجرای این ویژه‌برنامه‌ها، برای ما مهم است که والدین بتوانند با نگاه عاقلانه و صحیح رفتار مناسب‌تری با کودک‌ونوجوان خودشان داشته باشند. ما باید حق کودک‌ونوجوان را پاس بداریم و بدانیم که لازم است در این بخش با رویکرد متفاوتی به موضوع نگاه شود.

هفته‌ی ملی کودک امسال از ۱۵ تا ۲۱ مهرماه در سراسر کشور با همکاری وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های دولتی و انجمن‌های مردم‌نهاد و نشریات و موسسات خصوصی با شعار «کودکان تشنه‌اند»، موضوعات فرهنگی و اجتماعی این گروه سنی را مد نظر قرار خواهد داد.

نشست‌ها و میزگردهای تخصصی، اجرای نمایش و پخش فیلم، مسابقات حضوری و آن‌لاین، سوگواره‌های عاشورایی عکس و متن و نقاشی و نیز اجرای صدها برنامه‌ عمومی و مشارکتی بین‌سازمانی در شهرهای مختلف ایران، از جمله بخش‌هایی است که برای هفته‌ ملی کودک پیش‌بینی شده است.

بر همین اساس، در مراکز استانی نیز کمیته‌های برنامه‌ریزی این هفته از ماه‌ها قبل با دستور وزیر کشور و با دبیری ادارات کل کانون پرورش فکری و با همکاری تمامی سازمان‌ها کار را آغاز کرده‌اند که برپایی نزدیک به هزار برنامه در سراسر ایران، حاصل این نشست‌ها گزارش شده است.

با توجه به روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی(ع)، امسال برنامه‌های هفته‌ ملی کودک در تهران تا ۱۹ مهر دایر است، هر چند که در اغلب مراکز استانی در این روزها (۲۰ و ۲۱ مهرماه) نیز ویژه‌برنامه‌هایی با توجه به آیین‌های سوگواری تدارک دیده شده است.