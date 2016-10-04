کاندیداهای احتمالی جایزه نوبل فیزیک معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، امروز و تا سه ساعت دیگر برندگان دویست و دومین جایزه نوبل فیزیک در کشور سوئد اعلام خواهد شد.

در همین حال پیش بینی می شود که این جایزه در حوزه مطالعات مرتبط با کشف امواج گرانشی اهداء شود و کاندیداهای احتمالی آن تورنه، رونالد درور و رینر ویس خواهند بود.

امواج گرانشی یکی از کشفیات پایه در تمام حوزه های مختلف فیزیک به حساب می آید.

از سال ۱۹۰۱ میلادی تا کنون ۲۰۱ نفر موفق به دریافت جایزه نوبل در رشته فیزیک شده اند.

جایزه نوبل فیزیک توسط آکادمی سلطنتی علوم سوئد در استکهلم سوئد اهدا می شود.