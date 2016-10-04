تماس تلفنی مشاوران امنیت ملی هند و پاکستان برای کاهش تنشها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «روزنامه پاکستان»، به دنبال بالا گرفتن تنش ها بین دو کشور هند و پاکستان پس از حمله به مقر ارتش هند در بخش «اوری» در منطقه کشمیر و تشدید درگیری ها در مرز دو کشور، «اجیت دوول» مشاور امنیت ملی هند طی تماس تلفنی با «ناصر جنجوحه» همتای پاکستانی خود خواهان پایان دادن هر چه سریع تر به این تنش ها شد.

رسانه های پاکستان همچنین از احتمال دیدار مشاوران امنیت ملی هندو پاکستان خبر دادند.

لازم به ذکر است که تنش بین اسلام آباد و دهلی در هفته های اخیر به دنبال حمله شبه نظامیان در هفته گذشته به پایگاه ارتش هند در شمال کشمیر که منجر به کشته شدن ۱۹ نظامی این کشور و چند شبه نظامی شد به شدت افزایش یافته است.

هند پس از این حمله با متهم کردن سازمان اطلاعات پاکستان به دست داشتن در آن تهدید به دادن پاسخی مناسب به پاکستان کرد.

پاکستان نیز اعلام کرد که هدف هند از افزایش تنش با پاکستان در مرزها منحرف کردن اذهان عمومی از مساله کشمیر است.

«نواز شریف» نخست وزیر پاکستان نیز در دیدار با مقامات آمریکایی اعلام کرده بود که تنش ها در مرزهای هند و پاکستان تا زمانی که مساله کشمیر حل نشود، ادامه می یابد.