به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا خباز صبح سه شنبه در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان سمنان به میزبانی استانداری با حضور وزیر اقتصاد و دارایی ضمن ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و کارگروه رفع موانع تولید استان طی سال جاری، ابراز داشت: تاکنون ۱۳۳ میلیارد تومان تسهیلات کم بهره رونق تولید پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه از میان تسهیلات ملی رفع موانع تولید و اقتصاد مقاومتی، ۴۴۳میلیارد تومان سهم استان بود، تصریح کرد: درباره این موضوع به بانک ها ابلاغ شد که این میزان را بین خود تقسیم کنند اما در کمال شگفتی بانک ها نه تنها تمام این میزان را به تولید اختصاص دادند بلکه ۲۰میلیارد تومان دیگر نیز به آن افزودند تا سهم استان در پرداخت تسهیلات رونق تولید به ۴۶۳میلیارد تومان برسد.

خباز افزود: این لطف بانک‌های عامل استان سمنان، گامی مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی بود و به ما این پیام را داد که همه اعضای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای یک هدف و آن هم بازگشت رونق به تولید فعالیت می کنیم و نه منافع مادی خودمان.

برای ۷۸۰میلیارد تومان تسهیلات تعیین تکلیف شد

استاندار سمنان درباره تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی هم گفت: با وجود تعیین سهم ۴۶۳میلیاردی برای استان و با استقبال بسیار در خور توجه صاحبان مشاغل، کمیته رفع موانع تولید تا کنون برای ۷۸۰میلیارد تومان، یعنی چیزی فراتر از سقف دریافتی استان، تعیین تکلیف کرده که به واحدهای تولیدی ثبت نام شده در سامانه بهین یاب تا حد توان پرداخت شود.

خباز بیان داشت: این اقدامی جهادی در راه تحقق اقتصاد مقاومتی و نشان دهنده عزم جدی برای رفع موانع تولید در استان سمنان است که امیدواریم با حضور وزیر اقتصاد در تیم کارشناسی اقتصاد مقاومتی استان این مهم بیش از گذشته تداوم پیدا کند.

وی با بیان اینکه حضور طیب‌نیا در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان سمنان، روحیه‌ای مضاعف به صاحبان صنایع می دهد، افزود: وقتی نام ستاد فرماندهی بر روی بخشی نهاده می شود، یادآور جنگ است و این واژه به ما می آموزد که شرایط با شرایط عادی متفاوت است اگر تا دیروز اقداماتی را صورت می دادیم که در راه خدمات به مردم انجام می شد، امروز با ورود به ستاد فرماندهی باید تمام تلاش و حمّ و غم خودمان را برای تحقق اقتصاد مقاومتی بگذاریم لذا نباید رفتارمان قبل و پس از تاسیس این ستاد فرماندهی یکسان باشد.

کنستانتره شاهرود تحولی اقتصادی

استاندار سمنان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در تحقق شعار سال، گفن: راه اندازی مجدد کنستانتره شاهرود تحولی در زمینه تولیدات کشاورزی در استان سمنان ایجاد کرد که این امر جز در سایه تعامل جهادی و تفکر اقتصاد مقاومتی صورت نمی پذیرفت.

خباز با اشاره به جلسات متعدد برای بازگشایی مجدد این واحد صنعتی تبدیلی، ابراز داشت: طی رایزنی‌های فراوان با بانک عامل که این مجموعه را به علت بدهی به تملک درآورده بود، به نکات جالبی برخوردیم که می تواند برای سایر صنایع مشکل دار ما نیز الگو باشد در ماجرای بازگشایی مجدد کنستانتره، تفویض اختیارات مدیرعامل به مدیر استانی توانست راه نجات مجدد کنستانتره را بیابد چرا که مدیرعامل بانک مذکور با در نظر گرفتن مصالح ملی تولید به مدیر استانی دستور دادند که هر آنچه به صلاح مردم است صورت بگیرد و اگر این اختیارات در مدیریت استانی نبود شاید کارخانه بازگشایی نمی شد.

وی افزود: اگر بتوانیم در بخش‌های دیگر نیز روند اداری را با تفویض اختیارات به مدیران محلی و استانی تسهیل کنیم گامی بزرگ در راه اقتصاد مقاومتی برداشته‌ایم لذا امیدواریم مدیران ما به این مقوله واقف باشند که مدیران شهرستانی بیشتر و بهتر با مسائل آشنا هستند.