به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی ملکشاهی‌راد نماینده مردم خرم‌آباد در تذکری به لاریجانی رئیس مجلس خواستار توجه هیأت رئیسه مجلس به حفظ شأن و جایگاه قوه مقننه شد.

وی گفت: یکشنبه آقای کریمی قدوسی از وزیر خارجه سؤالی را مطرح کردند اما درست نبود که وزیر در قبال سؤال، نمایندگان را مورد توپ و تشر قرار داده و شأن مجلس را رعایت نکنند.

نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس با انتقاد از اظهارات مدیران در خصوص حقوق‌های نجومی گفت: دولتمردان پاسخ دادند که در مورد حقوق‌های نجومی هیچ تخلفی صورت نگرفته است اما گزارشات دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ چیز دیگری می‌گوید.

ملکشاهی‌راد همچنین به عدم پاسخگویی وزرا به انتقادات نمایندگان اعتراض کرد.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ گفت: دیوان محاسبات گزارش خود را داده، باید پیگیری شود که اموال بلاوجه پس گرفته شود، شما از دیوان محاسبات در خصوص پس گرفتن اموال گزارش بگیرید؛ دیوان باید پاسخ بدهد.

لاریجانی در خصوص جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در جلسه روز یکشنبه بنده حضور نداشتم، آقای ظریف نباید عصبانی می‌شدند؛ باید حرف را با متانت پاسخ داد. شأن مجلس و وزارت خارجه ایجاب می‌کند با متانت پاسخ داده شود.

در ادامه موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس نیز نسبت به اظهارات ظریف مبنی بر اینکه نباید چنین سؤالاتی پرسیده شود، اعتراض کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواستار بررسی این موضوع و اظهارات وزیر امور خارجه توسط هیأت رئیسه مجلس شد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: اگر این مطلبی که شما فرمودید، گفته شده باشد، اظهارنظر اشتباهی بود و وزیر نمی‌تواند برای حرف زدن نمایندگان تعیین تکلیف کند. پیشنهاد شما معقول است؛ موضوع توسط هیأت رئیسه بررسی می‌شود.