افزایش روزهای هوای پاک استان البرز در نیمه اول سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل محیط زیست استان البرز، حسین محمدی اظهار کرد: مقایسه شاخص کیفیت هوا در ایستگاه های آلودگی هوا سطح استان و کلان شهر کرج نشان می دهد شش ماه نخست سال جاری بهترین دوره به لحاظ کیفیت هوا از سال ۹۱ تا کنون بوده است.

وی در ادامه گفت: این مقایسه نشان می دهد در نیمه نخست سال جاری ۱۷۰ روز در استان و کلان شهر کرج هوا پاک و سالم بوده است و روزهای ناسالم نیز در این شش ماهه نسبت به چهار سال گذشته به یک سوم کاهش یافته است.

مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست استان البرز عامل کاهش آلودگی هوا در استان را، توزیع بنزین و نفت گاز استاندارد، گاز سوز کردن حدود ۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی و محدودیت مصرف سوخت سنگین (مازوت) در نیروگاه منتظر قائم شهرستان فردیس و سایر واحدهای تولیدی و صنعتی استان اعلام کرد.