یادواره ها به راهواره ها تغییر کند/دغدغه شهدا حفظ دین وانقلاب بود

به گزارش خبرنگار مهر، حضرت آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی صبح سه شنبه در سومین روز از کنگره ملی ۱۸۸۰ شهید استان در اجلاسیه شهدای روحانی افزود: درود بر تمام کسانی که در کنگره شهدای این استان شرکت کردند تا بگویید یاد شهدا به راه‌ شهدا انقلاب پیدا می‌کند و سرآغازی برای راهواره‌ها است.

وی اظهار داشت: در یادواره شهدا باید خودمان را پیدا کنیم که آیا در مسیر اهداف الهی هستیم.

رسالت امروزی ما نقش آفرینی در مسیر شهدا بوده و باید کنگره شهدا فرصتی برای تجلی حضور منتظران جهت ایفای نقش در عرصه هدایت باشد.

آیت الله ملک حسینی بیان کرد: علمایی که در عرصه علم طلایه دار بودند برای حفظ و حراست از انقلاب اسلامی جان خود را فدا کردند.

نماینده ولی فقیه استان با بیان اینکه شهدا نیازی به پاسداشت ما ندارند، تصریح کرد: باید بپذیریم ما به پاسداشت آنها نیاز داریم تا بفهمیم که شهدا چه کسانی بودند و از ما چه می خواهند.

ایت الله ملک حسینی ادامه داد: شهدا در راه خدا کشته شدند و کار آنها گم نمی شود و ما باید در یادواره ها و کنگره ها رسالت خود را پیدا کنیم.

رئیس شورای سیاستگذاری کنگره ملی شهدای استان یادآور شد: حفظ اسلام، سرکوبی استکبار، تحقق عدالت و عفاف و حجاب، از مهمترین دغدغه های شهدا بود.

به گزارش خبرنگار مهر، این استان ۳۵ شهید روحانی تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

در این اجلاسیه خانواده های معظم شهدای روحانی استان، روحانیونی از استانهای قم، اصفهان، فارس و خوزستان نیز حضور داشتند.