محسن جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش ۲۵ درصدی صادرات فرش استان زنجان طی شش ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: صادرات فرش استان زنجان طی شش ماهه سالجاری ۶ میلیون و ۹۰۵ هزار دلار بوده که طی سال گذشته در همین بازه زمانی میزان صادرات فرش استان ۵ میلیون و ۵۲۵ هزار دلار بوده است.

وی اظهار کرد: خوشبختانه طی شش ماهه سالجاری صادرات فرش استان زنجان افزایش یک میلیون و ۸۰۰ هزار دلاری داشته است.

رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان تاکید کرد: فرش استان زنجان به کشورهای خلیج‌فارس، آلمان، کانادا، روسیه، لبنان، ایتالیا و آمریکا صادر می شود.

وی افزود: به واسطه برجام تحریم ها تا حدودی از بین رفته و فرش ایران که به مدت ۱۰ سال در تحریم بود و فرش به آمریکا صادر نمی شد ولی امروز از ایران فرش به کشور آمریکا صادر می شود.

جعفری افزود: کیفیت فرش دستباف استان زنجان بسیار ارزشمند است و طبیعی بودن مواد اولیه فرش زنجان شامل پشم و ابریشم و رنگ باعث افزایش کیفیت این فرش‌ها می‌شود.

رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان تاکید کرد: با برطرف شدن مشکلات ناشی از برجام وفراهم شدن نقل و انتقال و آزاد کردن فروش فرش توسط آمریکا باعث توسعه صادرات فرش شده است.

جعفری گفت: طی سال ۹۵ برنامه های خوبی برای توسعه صادرات فرش استان زنجان در دستور کار است و در این میان صادرات فرش زنجان توسعه خوبی خواهد داشت و امروز حال صادرات فرش زنجان خوب است.

وی افزود: خوشبختانه طی دولت تدبیر و امید صادرات فرش زنجان رو به رشد است و حمایت لازم را از فرش بافان دارد.