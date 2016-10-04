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۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۱۶

رئیس اداره فرش استان زنجان:

حال صادرات فرش زنجان خوب است

حال صادرات فرش زنجان خوب است

زنجان- رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن وتجارت استان زنجان از رشد ۲۵ درصدی صادرات فرش استان زنجان طی شش ماهه سالجاری خبر دادو گفت: صادرات فرش زنجان حال خوبی دارد.

محسن جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش ۲۵ درصدی صادرات فرش استان زنجان طی شش ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: صادرات فرش استان زنجان طی شش ماهه سالجاری ۶ میلیون و ۹۰۵ هزار دلار بوده که طی سال گذشته در همین بازه زمانی میزان صادرات فرش استان  ۵ میلیون و ۵۲۵ هزار دلار بوده است. 

وی اظهار کرد: خوشبختانه طی شش ماهه سالجاری صادرات فرش استان زنجان افزایش یک میلیون و ۸۰۰ هزار دلاری داشته است. 

رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان تاکید کرد: فرش استان زنجان به کشورهای خلیج‌فارس، آلمان، کانادا، روسیه، لبنان، ایتالیا  و آمریکا صادر می شود. 

وی افزود: به واسطه برجام تحریم ها تا حدودی از بین رفته و فرش ایران که به مدت ۱۰ سال در تحریم بود و فرش به آمریکا صادر نمی شد ولی امروز از ایران فرش به کشور آمریکا صادر می شود. 

جعفری افزود: کیفیت فرش دستباف استان زنجان بسیار ارزشمند است و طبیعی بودن مواد اولیه فرش زنجان شامل پشم و ابریشم و رنگ باعث افزایش کیفیت این فرش‌ها می‌شود.

رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان تاکید کرد: با برطرف شدن مشکلات ناشی از برجام وفراهم شدن نقل و انتقال و آزاد کردن فروش فرش توسط آمریکا باعث توسعه صادرات فرش شده است. 

جعفری گفت: طی سال ۹۵ برنامه های خوبی برای توسعه صادرات فرش استان زنجان در دستور کار است و در این میان صادرات فرش زنجان توسعه خوبی خواهد داشت و امروز حال صادرات فرش زنجان خوب است.

وی افزود: خوشبختانه طی دولت تدبیر و امید صادرات فرش زنجان رو به رشد است و حمایت لازم را از فرش بافان دارد.

کد مطلب 3786849

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