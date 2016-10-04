به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، حشمتالله فلاحت پیشه در تذکری با استناد به ماده ۲۱۴ آییننامه مجلس، گفت: این ماده دقیقاً مشخص کرده که تحقیق و تفحص چه زمانی باید انجام شود و زمانی هم که در کمیسیون مطرح شد از متقاضی دعوت میشود که در جلسه حضور داشته باشد.
وی افزود: در اولین روزهای مجلس بنده تحقیق و تفحص از ستاد قاچاق کالا را در رابطه با دلایل ناکارآمدی برخورد با قاچاق کالا مطرح کردم اما بعد از چند ماه هنوز به مسیر اصلی نرسیده است.
نماینده اسلامآباد غرب در مجلس، افزود: کمیسیون این مسأله را بررسی کرد اما علیرغم دفاعی که حدود ۱۷ دستگاه در جلسه از خود داشتند از بنده دعوتی نشد و نهایتاً هم گفتند با اختلاف یک رأی در کمیسیون اقتصادی رد شده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: تحقیق و تفحص دیگری را در رابطه با مطالبه حقوق ایران از آمریکا مطرح کردم اما آن هم در یک روز و در یک ساعت در کمیسیون بررسی شده است.
در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که اداره جلسه را برعهده داشت، گفت: تحقیق و تفحصها طولانی، زمانبر و پرهزینه است و شما اگر از ماده ۲۳۶ آییننامه استفاده کنید ظرفیت بسیار خوبی دارد که تحقیق و تفحص در آن انجام میشود و اگر تخلفی هم مشاهده شود نمایندگان میتوانند نظر دهند و نهایتاً به دستگاه قضایی ارائه شود.
بر اساس این گزارش محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس نیز در پاسخ به تذکر نماینده اسلامآباد غرب، گفت: موضوع تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا به کمیسیون ارجاع شد و پس از گزارشهایی که به دست ما رسید جوابها را ارسال کردیم اما نماینده متقاضی گفت که از این نتیجه قانع نشده است.
نماینده مردم کرمان در مجلس اظهار کرد: با توجه به اینکه کریمی قدوسی نماینده مشهد نیز چنین درخواستی را داشتند از هر دو نماینده خواسته شد تا در کمیسیون حضور داشته باشند چون موضوعات مشترک بود لذا مسأله مطرح و جوابها ارئه شد.
پورابراهیمی اظهار کرد: بنده صحبتم این است که از تحقیق و تفحص از ستاد چیزی بیرون نمیآید. زیرا یکی از مشکلات آن بخش این است که نمیتواند اعضا را هماهنگ کند.
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