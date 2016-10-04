  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۵۹

کارلوس کی‌روش در گفتگو با سایت فیفا؛

باید از تاریخ درس بگیریم/برای دومین بارپیاپی می‌خواهیم جهانی شویم

باید از تاریخ درس بگیریم/برای دومین بارپیاپی می‌خواهیم جهانی شویم

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با بیان اینکه ماموریت وی این است که تیم ملی را برای دومین بار پیاپی به جام جهانی ببرد، گفت باید از تاریخ درس گرفت و اشتباهات را تکرار نکرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال ایران روز پنجشنبه در سومین بازی خود در گروه  A رقابتهای مقدماتی جام جهانی در تاشکند به مصاف ازبکستان می رود. تیم ملی از دو بازی قبلی خود مقابل قطر و چین به ترتیب یک پیروزی و یک تساوی به دست آورده است. 

در گزارشی که بر روی سایت فیفا منتشر شده به بازی های روز پنجشنبه در آسیا اشاره شده است.

سایت فیفا درباره بازی ایران و ازبکستان نوشت: ایران وضعیت روانی بهتری نسبت به ازبکستان دارد چون در شش دیدار قبلی صاحب چهار پیروزی و یک تساوی شده است.البته در رقابتهای مقدماتی جام جهانی وضعیت دو تیم یکسان است و هر دو تیم یک برد یک بر صفر خارج از خانه مقابل هم دارند.

در ادامه این گزارش نقل قولی از کارلوس کی روش به این مضمون منتشر شده است:
تاریخ تیم ملی نشان می دهد که با وجود بهره گیری از بازیکنان، مربیان و روسای فدراسیون بزرگ، هرگز دو بار پیاپی به جام جهانی صعود نکرده است. شغل من، هدف من، ماموریت من و رویای من این است که این اتفاق را عملی کنم. اگر از تاریخ درس بگیریم، برای اینکه ناممکن را ممکن کنیم، نباید اشتباهات گذشته را تکرار کنیم یا به درک اشتباهی از گذشته برسیم.

کد مطلب 3786860

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها