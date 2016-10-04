به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال ایران روز پنجشنبه در سومین بازی خود در گروه A رقابتهای مقدماتی جام جهانی در تاشکند به مصاف ازبکستان می رود. تیم ملی از دو بازی قبلی خود مقابل قطر و چین به ترتیب یک پیروزی و یک تساوی به دست آورده است.

در گزارشی که بر روی سایت فیفا منتشر شده به بازی های روز پنجشنبه در آسیا اشاره شده است.

سایت فیفا درباره بازی ایران و ازبکستان نوشت: ایران وضعیت روانی بهتری نسبت به ازبکستان دارد چون در شش دیدار قبلی صاحب چهار پیروزی و یک تساوی شده است.البته در رقابتهای مقدماتی جام جهانی وضعیت دو تیم یکسان است و هر دو تیم یک برد یک بر صفر خارج از خانه مقابل هم دارند.

در ادامه این گزارش نقل قولی از کارلوس کی روش به این مضمون منتشر شده است:

تاریخ تیم ملی نشان می دهد که با وجود بهره گیری از بازیکنان، مربیان و روسای فدراسیون بزرگ، هرگز دو بار پیاپی به جام جهانی صعود نکرده است. شغل من، هدف من، ماموریت من و رویای من این است که این اتفاق را عملی کنم. اگر از تاریخ درس بگیریم، برای اینکه ناممکن را ممکن کنیم، نباید اشتباهات گذشته را تکرار کنیم یا به درک اشتباهی از گذشته برسیم.