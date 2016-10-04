۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۵۶

عضو شورای اسلامی شهر تهران:

بسیاری از مشکلات تهران ملی است/ ضرورت جلسه با وزیر کشور

عضو شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر تداوم نشست های شورای شهر و مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از مشکلات تهران ملی است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین مختاباد در تذکر در صحن علنی شورای شهر تهران با اشاره به جلسه مشترک شورای اسلامی شهر تهران و مجمع نمایندگان استان تهران گفت: بر اساس توافقات نشست دیروز انشاالله شاهد اتفاقات خوبی در آینده ای نزدیک خواهیم بود.

وی افزود: بسیاری از مسائل تهران خارج از حوزه فعالیت و توانمندی شهرداری است و مشکلات ملی محسوب می شود مانند تکدی گری و کارتن خوابی.

مختاباد اضافه کرد: این مشکلات به دلیل نبود اشتغال پایدار ایجاد می شود که ضرورت حضور مجلس در آن جدی است یا بحث توسعه مترو.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: امیدوارم آن گونه که عارف هم گفته کمیسیون های مختلف به صورت تخصصی پیگیر این مسئله شوند.

وی تاکید کرد: همچنین برای برون‌رفت از بسیاری از مشکلات پیشنهاد می کنم جلسه ای نیز با وزیر کشور برگزار شود.

مختاباد در خاتمه گفت: بحث قلع و قمع هکتارها جنگل چیتگر نیز موضوع بسیار مهمی است که ضرورت دارد در این زمینه دستورات قانع کننده داده شود.

سیامک صدیقی

