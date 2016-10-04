واردات کالای قاچاق خیانت به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید علیرضا عبادی صبح سه‌شنبه در دیدار با مدیرکل و کارکنان اداره گمرک خراسان جنوبی اظهار کرد: هرکسی به میزانی در کار خیر موفق است که در معنویت و ایمانش موفق باشد.

وی بابیان اینکه هیچ لذتی بالاتر از خشنودی خداوند و خلق او نیست، افزود: در انجام امور باید خداوند را هدف قرار دهیم تا وجدانی آسوده داشته باشیم.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه هیچ پست و موقعیت برای همیشه ماندگار نیست بلکه امانتی است که باید در انجام آن درست و صحیح عمل شود، گفت: پست‌های شغلی فرصت است و اگر از این فرصت به درستی استفاده نشود جامعه دچار ضرر می‌شود.

وی بابیان اینکه گره‌گشایی از کار مردم و تحکیم بر اجرای قانون باید از اولویت‌های کاری قرار گیرد، بیان کرد: بسیاری از کالاهایی که از خارج به اسم قاچاق می‌آید و موجب رکود و بیکاری در جامعه می‌شود از کانال‌های رسمی وارد کشور می‌شود.

آیت‌الله عبادی ادامه داد: کسانی که از کانال‌های رسمی کالای قاچاق وارد می‌کنند در حق مردم خیانت می‌کنند و در موقع مرگ خواب راحتی نخواهد داشت.

وی با تأکید بر اینکه نگذاریم مردم منطقه تنها شاهد ترانزیت در مرزها باشند، عنوان کرد: مردم بومی منطقه باید در جهت توسعه و اشتغال به کاری گیری شوند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی بابیان اینکه کار در داخل گمرک باید عادلانه انجام شود، افزود: مکتب تشیع و اسلام بر اساس عدل بنانهاده شده است و باید در جهت پیاده کردن اسلام تلاش کنیم.

وی با اشاره به اینکه از بهترین تبلیغاتی که می‌تواند در دل انسان‌های نفوذ کند عمل قابل‌قبول است، بیان داشت: هیچ‌گاه نباید بر کسی ظلم کرد و از کسی نیز ظلم پذیرفت.