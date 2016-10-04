به گزارش خبرنگار مهر، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در تذکری در صحن شورای شهر گفت: برخی از اعضا امروز نکاتی را درباره شکایت از رسانه ها مطرح کردند باید تاکید کنم من نسبت به بی اخلاقی های اخیر شکایت کردم و شکایتم را پیگیری خواهم کرد.

پیرهادی افزود: اما هیچ خبرنگاری به واسطه شکایت اعضای شورای شهر زندانی نشده است.

وی ادامه داد: نکته مهم این است که یک اتهامی را به گروهی در جامعه می بندند در این صورت فرد باید چه کند. اگر مقابل به مثل کند که اخلاقی نیست؛ راهکار دوم مراجع به دستگاه قضا است.

پیرهادی اضافه کرد: امروز بحث حیثیت افراد در فضای مجازی مطرح است. حیثیت افراد یعنی وقتی فردی را متهم می کنید و کسی این خبر را در رسانه می خواند ممکن است برای تکذیبیه آن یا رصد شکایت، دیگر به سایت مراجعه نکند؛ این یعنی اجحاف.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: ۲۰ درصد افراد تنها یک بار به یک مجموعه خبری مراجعه می کنند.

وی تصریح کرد: اگر حیثیتی از خانواده شورا می رود نگران می شوم که جریانی دنبال این است که این موضوع رویه شود بعد آنقدر غوغاسالاری می کنند تا کسی شکایت نکند.

پیرهادی ادامه داد: شکایت حداقل حق یک فرد است. ما چیز زیادی نخواستیم فقط اعاده حیثیت خواستیم. آزادی برای انسان و رسانه در چارچوب قاعده است.

وی در خاتمه گفت: ما برای زندانی کردن شکایت نکردیم فقط با ارائه مدارک خواستیم موضوعات بررسی شود.