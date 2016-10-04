  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۵۹

توسط سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری؛

همایش «پلیس یار» ویژه نگهبانان فضای سبز تبریز برگزار می شود

همایش «پلیس یار» ویژه نگهبانان فضای سبز تبریز برگزار می شود

تبریز - همایش «پلیس یار » ویژه نگهبانان فضای سبز مناطق دوازدهگانه سطح تبریز برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز، این همایش  به همت سازمان پارکها و فضای سبز تبریز در دو روز و با مشارکت نیروی انتظامی در محل تالار اندیشه ائل گلی در حال برگزاری است.

در این همایش آموزشی، موارد و نکته های کلیدی و مورد توجه در ارتباط با نحوه برخورد و عملکرد مناسب نگهبانان در مواقع رو به رو شدن با شرایط حساس مطرح خواهد شد.

در بخش دیگری از این همایش، آموزش های لازم جهت آمادگی نگهبانان سطح پارک ها و فضاهای سبز تبریز برای استقبال از تبریز ۲۰۱۸ ارائه شده است.

کد مطلب 3786879

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها