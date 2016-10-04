همایش «پلیس یار» ویژه نگهبانان فضای سبز تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز، این همایش به همت سازمان پارکها و فضای سبز تبریز در دو روز و با مشارکت نیروی انتظامی در محل تالار اندیشه ائل گلی در حال برگزاری است.

در این همایش آموزشی، موارد و نکته های کلیدی و مورد توجه در ارتباط با نحوه برخورد و عملکرد مناسب نگهبانان در مواقع رو به رو شدن با شرایط حساس مطرح خواهد شد.

در بخش دیگری از این همایش، آموزش های لازم جهت آمادگی نگهبانان سطح پارک ها و فضاهای سبز تبریز برای استقبال از تبریز ۲۰۱۸ ارائه شده است.