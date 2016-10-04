۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۲۷

وزارت کشور مصر خبر داد؛

کشته شدن ۲ عضو ارشد «اخوان المسلمین» در قاهره

وزارت کشور مصر با صدور بیانیه ای از کشته شدن دو عضو ارشد جمعیت «اخوان المسلمین» در جریان تبادل آتش با نیروهای امنیتی این کشور در شهر قاهره خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، وزارت کشور در بیانیه ای از کشته شدن دو نفر از اعضای ارشد جمعیت «اخوان المسلمین» خبر داد.

بر اساس این گزارش، در بیانیه این وزارتخانه آمده است: این دو نفر در جریان تبادل آتش با نیروهای امنیتی در قاهره کشته شدند.

وزارت کشور مصر همچنین مدعی شده است: این دو عضو ارشد اخوان المسلمین برای انجام عملیات های مسلحانه در قاهره خود را آماده می کردند.

در بیانیه وزارت کشور مصر نام یکی از اعضای ارشد اخوان المسلمین یعنی «محمد محمد کمال» به چشم می خورد.

گفتنی است، پس از روی کار آمدن «عبدالفتاح السیسی» در مصر پس از محمد مرسی، جمعیت اخوان المسلمین در این کشور به شدت مورد هجوم قرار گرفته و منزوی شد.

