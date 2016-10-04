به گزارش خبرنگار مهر، نادر صفرزاده صبح امروز در نشست راه اندازی دفتر سرمایه گذاری صنایع پایین دست پتروشیمی سازمان صنعت معدن و تجارت استان آذربایجان غربی اظهار داشت: وجود مواد اولیه و فعالیت واحدهای تولیدی مربوطه با تکیه بر اقتصاد مقاومتی موردنظر و در اولویت است.

وی عنوان کرد: قبل از برجام مشکل واردات دستگاه های خط تولید داشتیم اما اکنون شرایط بهتری وجود دارد و امیدواریم مشکلات در این زمینه به طور کامل برطرف شود.

صفرزاده خاطرنشان کرد: هر چند بدعهدی آمریکایی های قابل نکوهش است اما سایر کشورها ارتباط خوبی با ما برقرار کرده اند.

معاون اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار آذربایجان غربی همچنین عنوان کرد: راه اندازی دفاتر سرمایه گذاری صنایع پایین دست پتروشیمی، باعث تقویت و کمک به اشتغال جوانان و ایجاد درآمد برای سرمایه گذاران شده و نتایج درخشانی خواهد داشت.

وی همچنین بر لزوم پژوهش در دانشگاه‌ها تاکید کرد و افزود: پژوهش در دانشگاه ها باید تجاری و اقتصادی شود و ضرورت وجود دانشگاه‌ها در دفاتر سرمایه گذاری ضروری است.

مسئول طرح و برنامه اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی نیز در این نشست اظهار داشت: افزایش ارزش افزوده باعث کارایی بیشتر پتروشیمی می شود.

علی ضربی افزود: دو پتروشیمی مهاباد و میاندوآب جزو پتروشیمی های دو محصولی و یک محصولی استان آذربایجان غربی هستند.

وی ادامه داد: توسعه صنایع پتروشیمی پایین دستی جزو سیاست های توسعه صنعت استان است.

ضربی افزود: در شهرستان هایی که بستر لازم را دارند، پتروشیمی پایین دستی توسعه داده خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان آذربایجان غربی نیز در این نشست با اشاره به مزیت خط اتیلن و راه اندازی پتروشیمی مهاباد و سایر امکانات موجود، اظهار داشت: مکان یابی و ظرفیت سنجی با مدیران صنایع پتروشیمی و مکاتبه با فرمانداران انجام گرفته است.

جعفر صادق اسکندری عنوان کرد: آذربایجان غربی ظرفیت‌های خوبی در زمینه توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی دارد و این مهم باید با برنامه ریزی پیگیری شود.