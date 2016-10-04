پایگاه منظر فرهنگی تاریخی هورامانات تخت افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اهمیت دادن به منطقه هورامان و در جهت تعجیل در ثبت جهانی هورامان، روز دوشنبه ۱۲ مهرماه ۱۳۹۵ پایگاه منظر فرهنگی هورامانات در شهر هورامان و با حضور مسئولین استانی و شهرستانی و شهر هورامان و جمعی از نویسندگان و فعالان هورامان و اعضای انجمن ماموسا بیسارانی و اهالی این شهر افتتاح شد.

در این مراسم سیدمحسن علوی مدیرکل میراث فرهنگی استان کردستان و رشیدی و وطن دوست، معاونین این اداره‌کل و همچنین احمدنژاد و حاجی احمدی مشاورین استاندار کردستان و ماموستا ملاعلی مقدمی امام جمعه شهر هورامان و جمعی از مسئولان و نیز نماینده اتاق بازرگانی استان کردستان حضور داشتند.

بر اساس این گزارش، افتتاح پایگاه منظر فرهنگی تاریخی هورامانات مقارن شده بود با رونمایی از قرآن تاریخی روستای سلین هورامان که پس از مرمت ۶ ماهه صورت گرفته بود.