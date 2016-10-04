۶ طرح حوزه برق خراسان شمالی رونمایی و افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور مدیرعامل شرکت توانیر نخستین خودرو پیشرفته اتفاقات برق ۱۲۱ در شهرک شاهد بجنورد به‌منظور دسترسی به ابزار لازم در زمان بحران رونمایی شد.

گفتنی است در این بازدید از نخستین دستگاه عیب‌یاب برق زمینی در خراسان شمالی رونمایی و همچنین دستگاه CHP برای تولید هم‌زمان برق و حرارت افتتاح شد.

همچنین در این بازدیدها پست ۲۱ ولت شهر شاهد بجنورد و اتوماسیون پست‌های توزیع برق خراسان شمالی نیز افتتاح شد.

علاوه بر آن صبح سه شنبه معاونت بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت برق خراسان‌شمالی به‌طور رسمی آغاز به کارکرد.