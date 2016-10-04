هراس آمریکا، الگوگیری ملتها از انقلاب ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، بشار اسد با اشاره به حمایت های بی دریغ ایران از محور مقاومت در منطقه و تاکید بر اینکه امام خامنه ای جایگاه بزرگی در سطح تاریخ منطقه برای خود احراز کرده‌اند گفت: آمریکا قبل از شروع بحران اصرار داشت سوریه علیه محور مقاومت و ایران نقش ایفا کند ولی ما هیچ گاه نپذیرفتیم که وارد چنین فضایی شویم.

وی اضافه کرد: آمریکا اصرار داشت در چارچوب طرح سازش که هدف آن نادیده انگاشتن حقوق ملت خود و حقوق مردم فلسطین است، گام برداریم.

رئیس جمهور سوریه با بیان اینکه در سوریه خواسته آن ها این است که این حکومت برود و حکومتی دست نشانده سرکار بیاید تا این کشور را مانند لقمه چربی تقدیم غرب کند، تاکید کرد: در نبرد با دشمن اولین چیزی که به ما یاری می رساند، ایمان به خدا است.

بشار اسد با طرح این پرسش که ارتش بدون برخورداری از پشتوانه آگاهانه مردم چگونه قادر به مبارزه علیه گروه های تروریستی خواهد بود گفت: هم اکنون سوریه به مرکز اصلی مبارزه علیه تروریسم در جهان تبدیل شده است، چیزی که امروز در سوریه در حال وقوع است، بر نقشه سیاسی جهان، اثرگذار خواهد بود.

رئیس جمهور سوریه با تاکید بر اینکه ما برای محافظت از حاکمیت، مردم، کشور و منافع خویش، مقاومت می کنیم، تصریح کرد: وقتی مردم با تو هستند و همزمان نیز خدا با تو هست، نباید ترسید. اگر خداوند برای این کشور فروپاشی را رقم زده بود، تاکنون همه چیز در سوریه فروپاشیده بود.

وی خاطرنشان کرد: ایران در پایداری سوریه نقش اساسی ایفا می کند و این برای همگان، شناخته شده است.

وی افزود: مردم به دلیل ادراک بالا، اشتباهات دستگاههای اجرایی را از کوتاهی هایی که به دلیل شرایط بحرانی بر کشور تحمیل می شود تشخیص می دهند.

رئیس جمهور سوریه با بیان این سوال که ایران از مهم ترین کشورها در غرب آسیا و برخوردار از آزادی و دموکراسی است، چرا آمریکا علیه آن مواضع خصمانه دارد و بقیه کشورها را رها کرده است؟ گفت: جورج بوش از طریق سارکوزی رئیس جمهور وقت فرانسه خواست که رهبری ایران را برای موافقت با طرح غرب متقاعد سازد تا ایران تمامی ذخایر اورانیوم غنی سازی شده خود را بدون هیچ گونه ضمانتی تحویل غربی ها دهد؛ این درخواست آنان بود و البته ما این درخواست آنان را رد کردیم.

وی یادآور شد: از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون، ایالات متحده آمریکا فقط در چالش آفرینی و تخریب کشورها موفق بوده است، گفت: اوباما در ابتدای دوره ریاست جمهوری خود گفته بود که وارد هیچ جنگی نخواهیم شد. اما در دوره ریاست جمهوری اش چه کار کرد؟ وارد همه جنگ ها شد.

اسد گفت: در صورتی که سوریه در این معرکه متحمل شکست شود، سلطه و هیمنه غرب بصورت کامل در منطقه گسترده می شود و هیچ کشوری نمی تواند در برابر آمریکا ادعای حق کند.

رئیس جمهور سوریه در ادامه مصاحبه خود با «فصلنامه مطالعات سیاست خارجی تهران» با اشاره به این نکته که اگر رویکرد طایفه ا ی در سوریه به عنوان رویکردی عمومی وجود داشت، ما بعنوان دولت در سوریه نمی توانستیم در برابر آن اقدامی کنیم و یک وضعیت غیر طایفه ای، بوجود آوریم گفت: شهروندان سوری (برغم وجود برخی مشکلات یا کم کاریها) احساس می کنند که این دولت متعلق به خودشان است.

وی افزود: هرکس را که مصمم به کنارگذاشتن سلاح بود مورد عفو و بخشش کامل قرار دادیم.

اسد با یادآوری این نکته که اولین پیامد همکاری میان عربستان و اسرائیل، جنگ سال 1967 است که در آن زمان هدفش ضربه زدن به عبدالناصر بود، گفت: ترکیه بازیگر آمریکاست و مهره ای از مهره های سیاست آمریکا به حساب می آید که در جهت منافع و با دستور آمریکا و طبق میل آن نقش آفرینی می کند.

رئیس جمهور سوریه با تاکید بر اینکه همچنان بر روی مواضع قبلی خود هستیم و از آرمان فلسطین حمایت می کنیم، افزود: مردم ترکیه در حقیقت موضع خصمانه علیه سوریه اتخاذ نکرده اند و نباید اجازه دهیم دشمنی میان دولت ها، به دشمنی میان ملت ها تبدیل شود.