مجسمه یک سنجاب به عنوان نماد طبیعت در بانه‌ رونمایی شد

به‌ گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز در شهرستان بانه‌ و به‌ همت انجمن پاژین، مجسمه‌ ای از یک سنجاب کوهی که‌ نمادی از طبیعت سرسبز کردستان است، رونمایی شد.

بر اساس این گزارش، مجسمه‌ سنجاب با نام کردی "سمۆره‌" در پارک طبیعت شهرستان بانه‌ رونمایی شد و در این مراسم جمعی از مسئولین و مردم این شهرستان حضور داشتند.

در این مراسم دلسوز میرزایی، رئیس اداره محیط زیست شهرستان بانه گفت: یکی از اهداف ساخت مجسمه سنجاب (سموره) شناساندن این گونه با ارزش جانوری به مردم و آشنایی مردم با ارزش زیست محیطی این گونه جانوری برای طبیعت است.

وی افزود: با توجه به گرمایش جهانی و مشکلات زیست محیطی، یکی دیگر از اهداف ما حفظ رابطه انسان و طبیعت به عنوان الزامی برای توسعه پایدار است.

وی به نقش سنجاب ها در حفظ تعادل اکولوژیکی محیط زیست اشاره کرد و گفت: یکی از عواملی افزایش مشکلات زیست محیطی نبود و یا کاهش گونه های جانواری بویژه سنجاب درمحیط زیست بانه است.

میرزایی گفت: سنجاب (سموره) نماد بانه و عامل اکولوژیکی احیای جنگل های زاگرس است.

وی از مردم درخواست کرد در هر جایی سنجابی را دیدند آن را به اداره محیط زیست تحویل دهند، چرا که سنجاب یکی از مهمترین عوامل احیای جنگل های زاگرس است.

در ادامه این مراسم حامد اسراری، مدیر عامل انجمن پاژین بانه گفت: فعالیت های این انجمن برای حفظ محیط زیست که با هدف شناساندن سنجاب به عنوان عامل احیای جنگل های زاگرس و نماد شهر بانه انجام شده است.

وی افزود: اهداف ما تاکنون به خوبی محقق شده و مردم از شهرهای دیگر بیش از هزار و ۵۰۰ سنجاب را که از شکارچیان و دلالان فروش حیوانات خریداری کردند به محیط زیست بانه تحویل دادند.

شایان ذکر است که‌ شهرستان بانه در ۲۴۲ کیلومتری غرب سنندج مرکز استان کردستان واقع شده است و یکی از مناطق جنگی غرب کشور به‌ حساب می آید و زیستگاه‌ کهن سنجاب ها است.