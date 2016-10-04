به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، علیرضا حاجیانزاده با یادآوری شعار «کودکان تشنهاند» برای هفته ملی کودک امسال که مصادف است با دهه اول محرم و ایام عزاداری سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (علیهالسلام) گفت: کانون به عنوان هماهنگکننده برنامههای مربوطهدستگاهها و سازمانهای فرهنگی که در حوزه کودک و نوجوان فعال هستند، جلساتی را با مدیران و نمایندگان وزارتخانه، سازمان و گروههای مردمنهاد مرتبط برگزار کرد که حاصل آن، طراحی و تبیین برنامههای این هفته بود.
هفته ملی کودک از ۱۵ تا ۲۱ مهرماه در تهران و تمامی شهرهای ایران با هدف توجه دادن مردم، مسوولان و دستاندرکاران به نیازهای فرهنگی و اجتماعی کودکان در قالب برنامههای فرهنگی و هنری، برگزار میشود.
بر اساس این گزارش، روزهای این هفتهی ملی به ترتیب با عنوانهای موضوعی «خانواده و مهربانی در زندگی کودک امروز»، «باورهای دینی و مسوولیت اجتماعی در زندگی کودک امروز»، «میراث فرهنگی و دوستی با طبیعت در زندگی کودک امروز»، «امنیت و سلامت در زندگی کودک امروز»، «دانش، آگاهی، کتاب و فضای مجازی در زندگی کودک امروز»، «گذشت و فداکاری در زندگی کودک امروز» و «شجاعت و سخاوت در زندگی کودک امروز» نامگذاری شدهاند.
علیرضا حاجیانزاده تصریح کرد که این نامگذاریها با هدف توجه دادن بیشتر و دقیقتر به نیازهای کودکان امروز بوده، هر چند که در کنار این موارد، دیگر نیازها نیز در برنامهریزی هفتهی ملی کودک لحاظ شده است.
امسال در این رویداد ملی، علاوه بر استانها و شهرستانها، مرکز آفرینشهای فرهنگیهنری کانون در خیابان حجاب تهران نیز برگزارکننده نمایشگاه دستآوردهای سازمانها و نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی در حوزه کودک و نوجوان است. به گفته مدیرعامل کانون، نشستهای تخصصی و میزگردهای موضوعی نیز در حاشیهی این رویداد اجرا می شود که از روزهای پیش از هفته ملی کار خود را آغاز کردهاند.
بر این اساس، از ۱۱ تا ۱۹ مهرماه، نشستهایی چون پیوند کودک امروز با طبیعت و محیط زیست، هنر تعزیه در توسعهی پرورش فکری کودکان، عدالت اجتماعی، مدیریت و لزوم بازاندیشی در قوانین حوزهی کودک، مسایل کودکان در معرض آسیب و خشونت (کودکان کار)، کودک، تاریخ، هویت فرهنگی و نیز نشستهایی با موضوع بازی و هویت ایرانیاسلامی و تدبیر در صیانت از کودکان آنلاین در کنار نشست فرهنگ عاشورا در توسعهی پرورش فکری کودکان از جمله عناوین این بخش هستند.
این نشستها هرروز به میزبانی کانون در سالن اجتماعات مرکز آفرینشهای فرهنگیهنری در خیابان حجاب تهران برگزار میشود و حضور برای عموم متخصصان و علاقهمندان آزاد است.
کودکان تشنهاند
علیرضا حاجیانزاده همچنین تصریح کرد که سعی کردهایم در برنامهریزیها، فرهنگ عاشورا و منش اسلامی را اصل قرار دهیم؛ او گفت: برنامههای ویژهی فرهنگی، هنری و ادبی این ایام برای آشنایی کودکان و نوجوانان با واقعهی عاشورا در قالب نمایشگاه اجرا می شود.
وی توضیح داد که غرفههای این نمایشگاه در خیمههایی برپا شده که خیمهی نمایش، نقالی، قصهگویی و مراسم خاص شهرهای مختلف کشور یکی از این قسمتهاست.
خیمهی فرهنگ مکتوب برای عرضهی نشریهی روزانه، تولید و نصب روزنامهدیواری، تقویم واقعهی عاشورا، کتاب و کتابچه، بروشور، گزیده کتابها، تراکت و... بخش دیگر این نمایشگاه خواهد بود.
در همین حال به گفتهی حاجیانزاده، امسال خیمهای نیز برای تشریح تاریخچهی عزاداری محرم در ایران و دیگر کشورها با ترکیبی از متن و تصویر، در کنار خیمهی ویژهی عزاداری، مقتلخوانی، تعزیه و نمایش خیابانی نیز دایر است.
اجرای تئاتر و نمایش فیلم با موضوع مذهبی و عاشورایی، قصهگویی و مسابقه، در کنار برگزاری مسابقهی عکس «کودکان تشنهاند» در سایت "کودک ۲۴" دیگر بخش این برنامهها اعلام شده است.
مدیرعامل کانون پرورش فکری همچنین به برنامههای متنوع دیگر سازمانها نیز اشاره کرد که بخشی از آن در قالب همکاری بین سازمانی و بخش دیگر نیز برنامههای اختصاصی هر نهاد است.
در همین حال، تجلیل از خانوادههای شهدای مدافع حرم و شهدای آسیبهای اجتماعی، تولید دو برنامهی تلویزیونی در شبکهی دو و شبکهی کودک و نوجوان و ملاقات با کودکان با نیازهای ویژه و کودکان بیمار و اهدای کتاب و بستههای فرهنگی نیز دیگر برنامههایی است حاجیانزاده از آن نام برد.
از ابلاغ وزارت کشور تا همراهی سازمانها
امسال نیز با ابلاغ بخشنامه از سوی وزارت کشور به استانداریها، کمیتههایی برای برنامهریزی این رویداد ملی در استانداریها تشکیل شد. ادارات کل کانون در هر استان، دبیری این نشستها را به عهده دارند و نمایندگانی از دیگر ادارات استانی در کنار هم به مشورت، طراحی و اجرای برنامهها می پردازند.
به گفتهی حاجیانزاده، در تهران نیز وزارتخانهها و سازمانها نمایندگانی به جلسات برنامه ریزی روانه کردند که با برپایی چند جلسه در ماههای اخیر، جامعیت برنامهها بیش از پیش محقق شد.
نمایندگان نهاد ریاست جمهوری، وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی، سازمان حفاظت از محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، جمعیت هلالاحمر، شهرداری تهران، پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیما، انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، انجمن تصویرگران کتاب کودک و نوجوان و شورای کتاب کودک از جمله شرکتکنندگان در جلسات مختلف ستاد برنامهریزی هفتهی ملی کودک بودند که در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تشکیل شد.
