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۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۲۸

ارتش افغانستان پرچم طالبان را در قندوز پایین آورد

ارتش افغانستان پرچم طالبان را در قندوز پایین آورد

نیروهای ارتش افغانستان با پاکسازی شهر قندوز از وجود شورشیان طالبان صبح امروز پرچم این گروه را در میدان اصلی شهر پایین آوردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «رشد»، مقامات امنیتی قندوز در شمال افغانستان اعلام کردند: نیروهای ارتش صبح امروز  پرچم طالبان را از میدان اصلی شهر قندوز پایین آوردند.

مرکز شهر قندوز روز گذشته پس از حملات تهاجمی طالبان از کنترل نیروهای امنیتی افغانستان خارج شد و طالبان در همان لحظات اولیه پرچم خود را در این میدان برافراشتند.

این در حالی است که مقامات امنیتی، سقوط شهر قندوز به دست طالبان را رد کرده بودند.

با این حال نیروهای کماندو با انجام عملیاتی گسترده شورشیان طالبان را از مرکز شهر قندوز عقب رانده و گفته می شود در این عملیات تلفات سنگینی به نیروهای طالبان وارده شده است.

لازم به ذکر است «عبدالرشید دوستم» معاون رئیس جمهور افغانستان، فرماندهی جنگ علیه شورشیان طالبان را در شهر قندوز بدست گرفته است.

کد مطلب 3786914
علی کاووسی نژاد

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