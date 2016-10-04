ارتش افغانستان پرچم طالبان را در قندوز پایین آورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «رشد»، مقامات امنیتی قندوز در شمال افغانستان اعلام کردند: نیروهای ارتش صبح امروز پرچم طالبان را از میدان اصلی شهر قندوز پایین آوردند.
مرکز شهر قندوز روز گذشته پس از حملات تهاجمی طالبان از کنترل نیروهای امنیتی افغانستان خارج شد و طالبان در همان لحظات اولیه پرچم خود را در این میدان برافراشتند.
این در حالی است که مقامات امنیتی، سقوط شهر قندوز به دست طالبان را رد کرده بودند.
با این حال نیروهای کماندو با انجام عملیاتی گسترده شورشیان طالبان را از مرکز شهر قندوز عقب رانده و گفته می شود در این عملیات تلفات سنگینی به نیروهای طالبان وارده شده است.
لازم به ذکر است «عبدالرشید دوستم» معاون رئیس جمهور افغانستان، فرماندهی جنگ علیه شورشیان طالبان را در شهر قندوز بدست گرفته است.
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