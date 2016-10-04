شاهد انقراض ۷۰ درصد گونه های جانوری چهارپا بوده ایم

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری میان سازمان محیط زیست و ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: تاثیر رفتار در امر به معروف و نهی از منکر بیش از گفتار است.

ابتکار افزود: اصلاح رفتار، اصلاح نگاه و اصلاح تفکر افکار منجر به گسترش معروف در حوزه های مختلف می شود و این مهم علاوه بر انجام رفتارهای درست با بهره مندی از روش های روزآمد ممکن خواهد شد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر نقش شبکه های اجتماعی و کمپین ها به عنوان ابزارهای نوین بر گسترش معروف ادامه داد: در حوزه محیط زیست هم کمپین‌های مختلفی مثل سه‌شنبه‌های بدون خودرو و چالش ۱۸ درجه در همین راستا فعالیت می کنند.

تلاش برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای یک معروف جهانی است

وی تصریح کرد: تلاش برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای یک معروف جهانی است؛ زیرا همه جهان از تغییرات آب و هوایی آسیب خواهند دید، از جمله آسیب های گرمایش جهانی در ایران افزایش یک و نیم درجه ای دمای هوا در سال گذشته، کاهش بارندگی و خشک شدن تالاب ها است.

معاون رئیس جمهور به کمپین های جهانی محیط زیست از جمله در حوزه حیات وحش اشاره کرد و از رقابت کشتی های ایرانی برای به تصویر کشیدن گونه های در معرض خطر ایران بر روی کشتی ها خبر داد.

به گفته ابتکار، به دلیل زیاده‌خواهی انسان ها شاهد انقراض ۷۰ درصد گونه های جانوری چهارپا طی ۵۰ سال اخیر بوده ایم.

میانگین مصرف آب در ایران با در اختیار داشتن ۰.۴ منابع آبی جهان، دو برابر نسبت جهانی است

وی تصریح کرد: آنچه امروز شاهدیم تناسبی با الگوهای دینی و فرهنگی کشور ندارد. ایران با برخورداری از یک درصد خاک و جمعیت جهان تنها ۰.۴ منابع آبی جهان را در اختیار دارد، اما میانگین مصرف آب ما نسبت به جهان دو برابر است. این میزان مصرف گاهی به ۳ تا ۴ برابر میانگین جهانی نیز می رسد، مثلا در حوزه کشاورزی در اطراف دریاچه ارومیه زمانی کشاورزان ۳.۵ برابر میانگین جهانی آب مصرف می کرد. در حوزه انرژی نیز شاهد میزان مصرف ۳.۵ تا ۴ برابری انرژی در مقایسه با کشورهای توسعه یافته است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تاکید صریح رهبر معظم انقلاب بر ضرورت توجه به امر به معروف و نهی از منکر برای حفظ محیط زیست و همچنین صحبت‌های رئیس جمهوری که حفظ محیط زیست را خیر جمعی و امر به معروف دانستند اعلام کرد: حفظ محیط زیست به نوعی ارزشی فراتر از زمان و مکان و ارزشی متعالی محسوب می شود. امر به معروف و نهی از منکر باید به رشد و نشاط جامعه منجر شود. امروز کارآمدی دولت ها با میزان تلاش و موفقیت آنها در جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست و اقدامات صورت گرفته برای حفظ محیط زیست سنجیده می شود و این تفاهم نامه می تواند به برداشتن گام های مثبتی در این حوزه منجر شود.

ابتکار در پایان گفت: خوشحالیم که ستاد امر به معروف و نهی از منکر به تغییر در نگاه به حوزه محیط زیست معتقد است. انقلاب ما با ارزش های متعالی فراتر از زمان و مکان شکل گرفته است بنابراین امر به معروف و نهی از منکر نباید به موضوعات خاص و افراد خاص محدود شود.