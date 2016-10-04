۹۵ میلیون دلار کالا از خراسان جنوبی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی خاشی پیش از ظهر سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقه در استان خراسان جنوبی اظهار کرد: در حال حاضر کمرگ خراسان جنوبی فعال‌ترین گمرک شرق کشور در حوزه صادراتی است.

وی با اشاره به صادرات قطعی از کمرگات بیرجند، ماهیرود و کمرگ مستقر در بازارچه مرزی ماهیرود، تصریح کرد: از ابتدای سال جاری دو هزار و ۴۰۵ فقره اظهار نامه صادراتی به ارزش ۹۵ میلیون و ۱۶ هزار و ۵۳۰ دلار تشکیل شده است.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی ادامه داد: صادرات استان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹ درصد از نظر تعداد اظهار نامه‌ها، ۱۳ درصد از نظر ارزش و ۲۶ درصد از نظر وزن افزایش داشته است.

وی بابیان اینکه عمده اقلام صادراتی شال سیمان، هیدروکربن سبک، کاشی و سرامیک، خوراک کامل طیور، گازوئیل، کود اوره، میلگرد و جوجه یخ زده بوده است، تصریح کرد: این اقلام به کشورهای افغانستان، عراق، پاکستان و ترکمنستان صادر شده است.

خاشی با اشاره به اینکه تعداد چهار هزار و ۹۶۲ فقره کالاهای اظهار شده در سایر گمرکات کشور بوده که از مرزهای استان خارج شده است، بیان کرد: عمده اقلام خروجی صادرات ماده ۱۱۶ شامل هیدروکربن سبک و سنگینن، سیمان، کاشی، کود و روغن نباتی بوده است.

انجام تشریفات گمرکی برای ۱۷ هزار و ۵۰۰ مسافر

وی بابیان اینکه از ابتدای سال جاری ۲۸ فقره اظهار نامه وارداتی نیز تشکیل شده است، افزود: عمده اقلام وارداتی به استان شامل برنج، ماشین‌های خرد کردن یا ساییدم خاک معدنی و شکر بوده است.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی با اشاره به امانات پستی گمرکی، اظهار داشت: از ابتدای سال ۶۱ فقره اظهار نامه صادراتی به وزن ۲۴۷ کیلو گرم تشکیل شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۶ درصد از نظر تعداد اظهار نامه‌ها، ۸۰ درصد از نظر ارزش و ۱۵۹ درصد از نظر وزن افزایش داشته است.

وی ادامه داد: عمده کالاهای صادراتی از طریق امانات پستی شامل زعفران، زرشک، خشکبار و گوشی موبایل بوده است.

خاشی همچنین از ۱۳۷ فقره اظهار نامه وارداتی امانات پستی در شش ماه نخست سال جاری خبر داد و افزود: کشورهای چین، انگلستان، فرانسه، هلند و آلمان مقصد و مبدأ صادرات و واردات امانات پستی بوده‌اند.

وی بابیان اینکه از ابتدای سال جاری ۹ هزار و ۴۷۱ نفر مسافر ورودی و هشت هزار و ۱۲۲ نفر مسافر خروجی از فرودگاه بین المللی بیرجند و گمرک ماهیرود خدمات گمرکی و تشریفات مسافری امور گمرکی ارائه شده است، گفت: از این تعداد سه هزار و ۴۳۶ نفر مسافر ورودی و سه هزار و ۴۷۰ نفر مسافر خروجی از فرودگاه بیرجند بوده‌اند.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی با اشاره به اینکه تعداد مسافرین ورودی از فروردگاه بیرجند نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد کاهش داشته است، بیان کرد: مسافرین ورودی از کمرگ ماهیرود ۱۶۰ درصد و مسافرین خروجی از این گمرک ۱۵۳ درصد افزایش داشته است.

وی بابیان اینکه در شش‌ماهه نخست سال جاری ۵۲۹ دستگاه کامیون شامل کود شیمیایی، مرغ منجمد، گاز مایع و مخزن از کشورهای ترکمنستان، ترکیه و عراق از طریق گمرک ماهیرود به کشور افغانستان ترانزیت شده است، اظهار کرد: این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل ازنظر تعداد کامیون‌ها ۸۸۰ درصد و ازنظر وزن ۷۵۴ درصد افزایش داشته است.