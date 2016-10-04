اولویت نخست در امربه معروف و نهی از منکر خودسازی است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل تیرانداز صبح سه شنبه در جلسه امر به معروف و نهی از منکر اداره کل فنی و حرفه ای در جمع مدیران فنی و حرفه ای شهرستانی اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر صرفا این نیست که جلوی کسی را بگیریم و ارشاد کنیم بلکه در وهله نخست به خودمان بر می‌گردد.

مدیرکل فنی و حرفه ای گلستان تصریح کرد: این تکلیف الهی صرفا محدود به جلوی دیگران را گرفتن و ارشاد کردن نمی‌شود بلکه شامل خودسازی هم می‌شود.

تیرانداز با اشاره به ایام محرم الحرام و ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان گفت: در ایام بزرگی قرار داریم، امام حسین (ع) برای احیای دین به پا خواست و شهید شد.

به گفته وی، امر به معروف و نهی از منکر واجبی است که نباید به سادگی از آن رد شد در غیر این صورت به خود خیانت کرده‌ایم.

معاون اداری و پشتیبانی فنی و حرفه ای گلستان هم در این جلسه گفت: ارزیابی از همه مجموعه‌های اداری انجام می‌شود اما خودمان باید قبل از ارزیابی دیگران به ارزیابی خود بپردازیم.

مهدی رحم دل افزود: اگر همیشه امر به معروف کنیم از منکرات دور می‌شویم و تقویت روحیه انتقاد پذیری در مسئولان همراه با پیشنهادات سازنده در این راستا بسیار موثر است.