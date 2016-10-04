به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه رادیویی تهران هر شب ساعت ۱۸:۳۰ در برنامه «۶۱» علاقه مندان به شرکت در مسابقه ویژه محرم را ثبت نام می کند. ساناز باقری تهیه کننده برنامه با اعلام این خبر گفت: برنامه «۶۱» با هدف شناساندن وقایع کربلا و شخصیت های دخیل بخش قابل توجهی از برنامه را به اجرای مسابقه اختصاص داده است و با ثبت نام از مخاطبان رادیو تهران و طرح سوالات متنوع به موضوع ماه محرم، قیام حسینی، اخلاق و رفتار امام حسین (ع ) و... می پردازد.

وی افزود: موضوع صبر و شکیبایی، ویژگی‌های اخلاقی، شخصیتی و معرفتی حضرت امام حسین (ع) و یاران شان و آموزه های سیاسی و اجتماعی ایشان محور این بخش است که در قالب مسابقه اجرا می شود. علاوه بر این از آیتم های اصلی برنامه می توان به شخصیت شناسی، آثار فرهنگی و معرفی کتاب های عاشورایی درباره حضرت اباعبدالله الحسین (ع) اشاره کرد. «امام حسین(ع) و عاشورا»، «فرزندان امام حسین(ع) در کربلا» و «دل نوشته های عاشورایی» و... از دیگر موضوع هایی است که به آنها پرداخته می شود.

این تهیه کننده ادامه داد: بخشی از برنامه به مقتل خوانی سیدمهدی سجادیان اختصاص یافته و بحث کتاب شناسی امام حسین (ع) و معرفی کتاب هایی در این باره از دیگر قسمت های این ویژه برنامه است.

«۶۱» کاری از گروه تفریحات و سرگرمی شبکه رادیویی تهران است که با بیان سیره و زندگانی حضرت امام حسین (ع) و یاران باوفایشان از ساعت ۱۸:۳۰ تا ساعت ۲۰ با اجرای فاطمه نصرآبادی روی آنتن رادیو تهران می رود.

پوشش همایش شیرخوارگان حسینی از رادیو تهران

شبکه رادیویی تهران با استقرار واحد سیار خود در مصلی امام خمینی (ره) محفل شیرخوارگان حسینی را به صورت زنده پوشش می دهد. همایش شیرخوارگان حسینی در نخستین جمعه ماه محرم همزمان با سراسر کشور در مصلی تهران برگزار می شود و شبکه رادیویی تهران این محفل را همراه با گزارش های ویژه به صورت زنده از ساعت ۹ تا ۱۱ پخش می کند.

امسال چهاردهمین سال برگزاری مراسم همایش شیرخوارگان حسینی است؛ یکی از مناسک مذهبی که به مناسبت بزرگداشت عاشورا و به یاد کودکان کشته شده در روز عاشورا در ایران و سایر کشور ها با حضور مادران و کودکان شیرخوار برگزار می شود.

برنامه شیرخوارگان حسینی کاری از گروه اخلاق و زندگی شهروندی رادیو تهران است که ساناز باقری تهیه کنندگی و اعظم قربانپور گزارشگری این برنامه را بر عهده دارند.