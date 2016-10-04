۱۰۰ طرح عام المنفعه در روستاهای استان زنجان اجرا خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد جباری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، افزود: زکات یک فریضه دینی است که در دین اسلام تاکید بسیاری به پرداخت آن شده است.

حجت الاسلام احمد جباری تاکید کرد: در سال ۹۳ زنجان رتبه سوم کشوری در بخش زکات را به خود اختصاص داده و تحقق این امر در صورتی حاصل شد که ما دو سال است، اصلا تشویقی به زکات دهندگان نداده‌ایم.

رئیس اداره زکات استان زنجان بر استفاده از ظرفیت دهیاران در امر زکات تاکید کرد و گفت: اغلب دهیاران مودی زکات هستند.

جباری افزود: طبق اقدامات صورت گرفته سال گذشته، ۵۷ میلیارد و ۴۴۸ میلیون ریال زکات در استان زنجان جمع‌آوری شد و سال گذشته از محل زکات جمع‌آوری شده ۸۸ پروژه مرمت و بازسازی، به ساخت ۱۲ حسینیه و فاطمیه کمک و یک باب خانه عالم ساخته شد.

وی تصریح کرد: طی سال گذشته طبق برنامه باید ۶۰ درصد از مبلغ زکات در امور فقراو ۴۰ درصد در پروژه‌های عمرانی هزینه شد و در استان زنجان نیز بر همین اساس اقدامات لازم انجام گرفت.

جباری به ترویج و تعمیق فرهنگ زکات در استان اشاره کرد و افزود: خوشبختانه طی سال گذشته با فرهنگ سازی که در بحث زکات انجام شده ۵۷ میلیارد ریال زکات جمع آوری شد.

رئیس اداره زکات استان زنجان اظهار کرد: زکات کلید درهای بهشت است و اموال انسان برکت پیدا می کند بنابراین باید کشاورزان نسبت به پرداخت محصول زکات تلاش کنند.

جباری با بیان اینکه طی سال گذشته با زکات جمع آوری شده ۴۲ طرح عام المنفعه در روستاهای استان زنجان اجرا شد، افزود: امسال پیش بینی شده ۷۵ میلیارد ریال زکات از کشاورزان جمع آوری شود که با این میزان زکات ۱۰۰ طرح عام المنفعه در روستاهای استان اجرا خواهد شد.

وی تصریح کرد: پخش برنامه های تبلیغی، توزیع بروشور، ارائه خدمات مشاوره از دیگر اقدامات تبلیغی اداره زکات در استان است.