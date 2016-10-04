عضویت ۴۳ بانوی مداح در کانون مداحان نهاوند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی همدان، گودرز کرمی اظهار داشت: کانون مداحان شهرستان نهاوند از ۲۰۰ نفر مداح برادر و خواهر تشکیل شده که در برنامه ها و مراسم مختلف فرهنگی و مذهبی با اداره تبلیغات اسلامی همکاری می‌کنند.

وی افزود: طی شش ماهه دوم سال جاری آموزش و بهره گیری مداحان از اساتید خبره مهمترین اولویت این کانون در برنامه ریزی ها در نظر گرفته شده است.

شهبازی با اشاره به عضویت ۴۳نفر از بانوان مداح در این کانون گفت: تقریبا یک چهارم جمعیت کانون را خواهران تشکیل می دهند که این موضوع باید در برنامه ریزی کارشناسان و متولیان فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.

مسئول کانون مداحان شهرستان نهاوند مستند خوانی و پرهیز از سبک های نامتناسب و ناموزون را از جمله ملزومات موفقیت مداحان بیان و عنوان کرد: هرچقدر مطالب یک مداح با واقعیت ها و مستندات فرهنگی و اعتقادی همسو باشد به همان میزان تاثیر گذاری بر مخاطبان بیشتر خواهدشد.

کرمی عنوان کرد: علاوه بر شهر نهاوند مداحان در شهرهای برزول، گیان، فیروزان و روستاهای تابعه فعالیت می‌کنند.