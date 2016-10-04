تهیه طرح هادی روستاهای هدف گردشگری؛ گام اول در «بیشه» برداشته شد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: آبشار بیشه را به‌عنوان زیباترین آبشار لرستان می‌شناسند، آبشاری که در دل روستایی زیبا قرارگرفته و گردشگران می‌توانند علاوه بر استفاده از فضای بکر و فرح‌بخش آبشار شب و روز آرامی را دریکی از روستاهای زیبای لرستان بگذرانند.

این آبشار در دل کوه‌های زاگرس در شهرستان دورود قرارگرفته است و فاصله آن تا شهر دورود ۳۵ کیلومتر است، آبشاری که صحنه جادوگری آب و صخره است تا نقاشی شگفتی از طبیعت این دیار را پیش روی چشم گردشگران بگذارد.

«بیشه» یکی زیباترین آبشارهای لرستان

این آبشار در کنار راه‌آهن تهران - خوزستان و در نزدیکی ایستگاه بیشه قرارگرفته و به دلیل مسیر دسترسی مناسب از طریق خط آهن هرساله در ایام مختلف فصول بهار و تابستان پذیرای مسافران زیادی از جای‌جای کشورمان است.

آبشار بیشه با چشم‌اندازی زیبا یکی از نادرترین و زیباترین آبشارهای استان لرستان است. ارتفاع آبشار ۴۸ متر تا نقطه برخورد با زمین بوده و ۱۰متر نیز ازآنجا تا وصل شدن به رودخانه سزار راه خود را در پیش می‌گیرد، عرض تاج این آبشار نیز ۲۰ متر است

در بالای آبشار، روبروی ایستگاه چشمه‌های پر آب متعددی دیده می‌شود که از دل کوه می‌جوشند و زمزمه‌کنان از وسط ایستگاه قطار گذشته و آبشار بیشه را تشکیل می‌دهند تا هوای خنک و با طراوت، سرسبزی و شادابی کوه‌های بلند و دل‌نشین، بیشه را به یک منطقه دیدنی و جذاب برای گردشگران تبدیل کند.

از شهرستان دورود به‌طرف آبشار مناطق دیدنی در کنار رودخانه سزار وجود دارد که می‌توان به آبشارهای فصلی و دائمی، آبشارهای یخی در زمستان و درختان متنوع اشاره کرد. فاصله این آبشار دیدنی تا خرم‌آباد نیز از طریق جاده ۶۴ کیلومتر است.

خوشبختانه طی سال‌های اخیر با پیگیری متولیان زیرساخت‌های مناسبی برای گردشگران در محل این آبشار زیبا احداث‌شده است.

«بیشه» روستای هدف گردشگری می‌شود

فرهاد خاکی پور مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان در رابطه با آبشار بیشه و تبدیل این روستا به، روستای هدف گردشگری اظهار داشت: بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که بین معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، میراث فرهنگی، صنایع ستی و گردشگری، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی منعقد شده طرح‌های هادی روستایی در استان‌های مختلف کشور باهدف گردشگری اجرایی می‌شوند.

وی بابیان اینکه در قالب این تفاهم‌نامه روستای بیشه که در آن آبشار بیشه نیز واقع‌شده است به‌عنوان روستای هدف گردشگری در استان معرفی‌شده است عنوان کرد: طرح هادی این روستا باهدف گردشگری تصویب‌شده و اقدامات اجرایی نیز در آن شروع‌شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان با اشاره به بهسازی روستای بیشه بیان داشت: طرح تبدیل روستای بیشه لرستان به‌عنوان روستای هدف گردشگری فراتر از بحث تنها ایجاد معابر روستایی و طرح هادی اجرایی می‌شود.

خاکی پور با اشاره به ورود بخش خصوصی و همچنین وزارتخانه‌های مربوطه برای ایجاد زیرساخت‌ها گردشگری، رفاهی، خدماتی، تفریحی و ... بیان داشت: درمجموع ۱۳ هکتار از اراضی ملی برای ایجاد این زیرساخت‌ها در نظر گرفته‌شده است.

اجرای ۲۴ پروژه برای تبدیل «بیشه» به روستای هدف گردشگری

وی با اشاره به ایجاد امکانات زیربنایی، رفاهی، خدماتی و ... در محل روستای بیشه لرستان بیان داشت: همچنین محل‌هایی برای شنا، قایقرانی، پارکینگ، و ... نیز در قالب طرح تبدیل روستای بیشه به روستای هدف گردشگری پیش‌بینی‌شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان یادآور شد: درمجموع ۲۴ پروژه در قالب طرح تبدیل روستای بیشه به روستای هدف گردشگری پیش‌بینی‌شده است.

خاکی پور در ادامه سخنان خود از اجرای طرح روستاهای هدف گردشگری در روستاهایی مانند «ولیعصر» شهرستان پلدختر، «ونایی» شهرستان بروجرد، «امامزاده قاسم» شهرستان ازنا و ... نیز خبر داد.

فرماندار خرم‌آباد نیز پیش‌ازاین در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ایجاد زیرساخت‌ها در محل آبشار بیشه اظهار داشت: قسمت‌های مختلف این جاذبه گردشگری به بخش خصوصی واگذارشده است.

ایجاد زیرساخت‌های خدماتی و رفاهی در روستای «بیشه»

حبیب‌الله خجسته پور بابیان اینکه خدمات در محل این آبشار زیبا از سوی بخش خصوصی با نظارت دولتی ارائه می‌شود افزود: قیمت و نرخ ارائه خدمات در محل این جاذبه گردشگری در مقایسه با حجم خدمات ارائه‌شده مناسب است.

وی بابیان اینکه نرخ ارائه خدمات در آبشار بیشه در مقایسه با هزینه‌های دریافتی در جاذبه‌های گردشگری دیگر استان پایین‌تر است عنوان کرد: مبلغی که ابتدای ورودی به آبشار دریافت می‌شود برای ارائه همه خدمات است و دیگر پولی در این محل از گردشگران گرفته نمی‌شود.

فرماندار مرکز لرستان همچنین با اشاره به اتخاذ تدابیر لازم برای ارتقای ایمنی گردشگران در هنگام شنا در محل آبشار یادآور شد: در این راستا چند نفر ناجی در کنار آبشار مستقرشده است.

خجسته پور ادامه داد: با توجه به اینکه هرساله مشکلاتی درزمینهٔ غرق شدن افراد در این محل با توجه به خروشان بودن آبشار بیشه در این فصل از سال وجود دارد در این راستا تدابیر لازم در این زمینه اندیشیده شده است.

وی همچنین از جمع‌آوری زباله‌های گردشگران در محل این آبشار زیبا به همت بخش خصوصی خبر داد و بیان داشت: راهنمای گردشگران نیز در این محل مستقر است و پاسخگوی سؤالات طبیعت گردان خواهد بود.

فرماندار خرم‌آباد با اشاره به تأمین امنیت گردشگران و این منطقه گردشگری یادآور شد: خوشبختانه آبشار بیشه به‌عنوان یکی از زیباترین آبشارهای لرستان تابستان امسال شاهد حضور چشمگیر گردشگران و مسافران بوده است.