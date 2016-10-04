به گزارش خبرنگار مهر، جواد زاهدی در نشست خبری که پیش از ظهر سه شنبه برگزار شد با تشریح برنامه های هفته ملی کودک، گفت: مقارن بودن این هفته با ایام ماه محرم صبغه دینی و اسلامی داده است.

زاهدی شعار هفته را «کودکان تشنه اند» اعلام کرد و افزود: در این هفته بر آن هستیم تا بگوییم کودکان تشنه محبت و توجه و غیره هستند.

وی ادامه داد: ۳ رویکرد در هفته ملی کودک با عنوان «ایثار و شهادت»، «شجاعت و شهامت» و «مقاومت و شهادت» مدنظر قرار گرفته است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان غربی با بیان اینکه برای هر روز هفته نامگذاری خاصی انجام گرفته است از همراهی دستگاه ها تقدیر کرد.

زاهدی اهداف هفته را توجه به دوران کودکی، هم افزایی دستگاه ها و نهادینه کردن ارزش کودکی و ترویج فرهنگ در جامعه و آشنایی کودکان با اهداف دفاع مقدس عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه برنامه های هفته با دو محوریت اجرای برنامه برای کودکان و توجه به نیاز و حقوق کودکان برنامه ها اجرا می شود، از وجود ۲۳ مرکز ثابت ۱۰ مرکز سیار و همچنین راه اندازی سه خیمه «کربلا»، «کاردستی» و «نقاشی و سفال گری» خبر داد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان غربی تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه نقاشی و سفال گری کودکان، اجرای فعالیت معرفی شخصیت کودکان عاشورایی، اجرای برنامه اشک مشک، پرده خوانی عاشورا، برپایی نمایش صحنه ای، توجه به کودکان حاشیه نشین از جمله برنامه های مهم هفته است.

زاهدی همچنین از برپایی غرفه های کودک و عرضه محصولات فرهنگی در طول هفته خبر داد و گفت: سال جاری، سال موفقیت کانون است و در سه مسابقه جهانی موفق به کسب ۱۲ جایزه برتر جهانی شامل جایزه ویژه، دیپلم افتخار در بوداپست، اسلونی و هنگ کنگ و جشنواره رضوی در نقاشی شدیم.

وی یادآور شد: تعداد ۲۷۵ هزار جلد کتاب در کتابخانه های مراکز کانون موجود است و در پنج ماهه اول امسال توسط کودکان ۱۲ هزار جلد به امانت گرفته شده است.