به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین گروسی صبح سه شنبه در دیدار مسئولین هیئت عاشقان ابوالفضل(ع) اظهار داشت: ماه محرم، ماه قیام، ماه حماسه و عرفان و ماه امر به معروف و نهی از منکر است و در این ایام باید احکام نورانی قرآن و عترت به درستی در جامعه تبیین شود.

وی افزود: دست اندرکاران هیئت های مذهبی و مساجد وظیفه مهمی در این ماه و ماه های مختلف بر عهده دارند و باید در تبلیغ امر به معروف و نهی از منکر به عنوان رسالت مهم و خطیر خود تلاش همه جانبه انجام دهند.

گروسی ادامه داد: محرم، ماه جذب جوانان و نوجوانان به مساجد است و باید جوانان را قبول کرد و آنان را در مساجد و در کنار خود پذیرفت و با تعیین مسئولیت برای آنان، جوانان را مسئولیت پذیر تربیت کرد که دراین راستا توجه به عشق الهی و اخلاص به‌عنوان دو عامل مهم برای هدایت در دستور کار قرار دارد.

وی با تاکید بر دوری از اختلاف، نزاع و تفرقه در ماه محرم گفت: عزاداری ها باید به دور از اختلاف و درراستای و نهادینه کردن خط سرخ شهادت باشد و به واسطه این برنامه ها جلوه های مختلف معنویت عاشورا در جامعه تبیین شود.