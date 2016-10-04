هیئت های مذهبی باید عالم محور و مسجدمحور باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد حیدری راد صبح سه شنبه در جمع مسئولان هیئت های مذهبی همدان بر مدیریت بهتر برنامه های عزاداری ماه محرم تأکید کرد و افزود: باید تمامی فعالیت ها در مجالس و محافل ماه محرم از سوی روحانیان مبلغ، روسای هیئت ها و مداحان به درستی مدیریت شود.

وی با بیان اینکه باید امور هیئت ها و برنامه‌های عزاداری ماه محرم به بهترین شکل مدیریت شود، اضافه کرد: هیئت های مذهبی باید بیش از آن که مداح محور باشند عالم محور و مسجدمحور باشند.

حجت‌الاسلام حیدری راد با بیان اینکه برگزاری مناسب محافل و مجالس عزاداری امام حسین(ع) از توصیه های ائمه اطهار(ع) است، عنوان کرد: روحانیان مبلغ و مداحان باید توجه داشته باشند که سخنرانی و نوحه های آنها در کنار شور عزاداری، به شرکت کنندگان در مراسم شعور حسینی نیز بدهد.

وی با تاکید بر اینکه در مجالس عزاداری ماه محرم باید مطالبی مطرح شود که منجر به معرفت افزایی اقشار مختلف مردم به‌ویژه جوانان شود، گفت: تنها هدف برگزاری این مراسم، اشک ریختن عزاداران نیست بلکه باید معرفت اسلامی و حسینی آنها نیز در این برنامه ها افزایش یابد.

مردم در دانشگاه حسینی سبک زندگی اسلامی و حسینی را می آموزند

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان همدان همچنین با بیان اینکه محرم یک دانشگاه حسینی است، بربهره گیری مردم از فضیلت های ماه محرم و سخنرانی مذهبی روحانیان و نوحه های مداحان تاکید کرد.

حجت‌الاسلام جواد حیدری راد با تأکید بر اینکه مردم باید از فضیلت های ماه محرم و سخنرانی مذهبی روحانیان و نوحه های مداحان حداکثر استفاده را ببرند، عنوان کرد: ماه محرم تنها به لباس سیاه پوشیدن، زنجیرزنی و سینه زنی نیست بلکه این ماه دانشگاهی است که به شرکت کنندگان در مراسم عزاداری شهادت حضرت سیدالشهدا(ع)، درس می دهد.

وی ادامه داد: عزاداران حسینی باید در این دانشگاه درس های سبک زندگی حسینی را فراگرفته و آن را در طول سال اجرایی کرده و به دیگران نیز منتقل کنند.

حجت‌الاسلام حیدری راد از مسئولان هیئت های مذهبی خواست تا برنامه های دسته روی و سینه زنی خود را مطابق برنامه اعلام شده از سوی تبلیغات اسلامی اجرا کنند تا در تردد شهر اختلالی ایجاد نشده و برای شهروندان مزاحمتی به وجود نیاید.