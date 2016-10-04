مبلغان به روستاهای شهرستان همدان اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد حیدری راد ظهر سه شنبه در جمع مبلغان با بیان اینکه در ایام محرم امسال روحانیون مبلغ به روستاهای شهرستان همدان که فاقد روحانی هستند، اعزام شدند، افزود: مساجد در محرم هرسال مملو از جمعیت به‌ویژه جوانان است.

وی هدف از اعزام مبلغ و مبلغات به مناطق مختلف استان همدان را ترویج ارزش‌های اسلامی و تقویت فرهنگ دینی و اسلامی بیان کرد.

وی با تاکید بر اینکه مبلغین و مبلغات انتقال پیامها و عبرت های عاشورا، احکام و معارف اسلامی و جلسات سخنرانی و دعا و حل شبهات اعتقادی جوانان را در دستور کار دارند، اظهار داشت: توصیه ها و تذکرات لازم به روحانیان اعزامی برای هرچه بهتر برگزار کردن آیین های محرم در این شهرستان ارائه شده است.

حجت‌الاسلام حیدری راد ادامه داد: برگزاری آیین های سوگواری امام حسین(ع) موجب زنده ماندن اسلام و نابودی توطئه های دشمنان شده است.

وی اظهار داشت: سخنرانی، برگزاری مراسم عزاداری و روضه خوانی، نظارت بر فعالیت هیئت های عزاداری و اقامه نماز جماعت از جمله برنامه های روحانیان در دهه محرم است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان همدان همچنین از سرکشی هیئت های مذهبی این شهرستان در ایام ماه محرم خبرداد.

حجت‌الاسلام جواد حیدری راد گفت: با هدف بررسی و نظارت عزاداری‌ها و تقویت روحیه عزاداران در ایام محرم به صورت دوره‌ای هیئت ها هر شب بازدید و سرکشی خواهد شد.

وی با تاکید بر اهمیت رعایت مسائلی در خصوص مساجد، حسینیه‌ها و تکیه‌ها عنوان کرد: فرهنگ عاشورایی، ملت ایران اسلامی و نسل های آینده را از گزند و آسیب دشمنان در امان نگه می دارد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان همدان اظهار داشت: از جمله اعمالی که باید بارها در این ایام انجام شود قرائت زیارت عاشورا و ادعیه منتخبه در ایام محرم و صفر است.