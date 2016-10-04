هدایت صفری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متاسفانه کمیته امداد اعتبارات لازم برای ارائه تسهیلات زیاد برای ازدواج جوانان ندارد و تنها دو الی سه میلیون تومان می تواند وام پرداخت کند.

وی اظهار کرد: ۷ هزار جوان مجردتحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان هستند که شرایط ازدواج دارند که باید مردم خیر و نیک اندیش زنجانی دست این نهاد را بگیرند.

مدیر کل کمیته امام امام خمینی (ره) استان زنجان گفت: طی سال گذسته ۹۵۲ مورد تسهیلات به زوج های جوان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان پرداخت شد.

صفری تاکید کرد: در حال حاضر ۶۲۶ پرونده برای جهیزیه تشکیل شده است که تا کنون اعتباری اختصاص نیافته است و در صف دریافت تسهیلات هستند.

وی با اشاره به اینکه باید از ظرفیت محرم برای کمک به زوج های جوان استفاده شود، یاد آورشد: هیئت های مذهبی و روحانیون در برنامه های سخنرانی خود مردم را به کمک به این زوج های جوان ترغیب کنند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان تصریح کرد: کمیته امداد استان زنجان ۲۲ هزار خانوار تحت پوشش دارد که چهار درصد از کل جمعیت استان را شامل می‌شود.

صفری به مشاوره‌های کمیته امداد امام خمینی (ره) اشاره کرد و گفت:این نهاد با بهره گیری از مشاوران درون و برون سازمانی و نیز مشاوره‌های خصوصی خدمات خوبی را به افراد تحت پوشش ارائه می دهد.

وی مشاوره حقوقی را از مهم‌ترین مشاوره‌های کمیته امداد امام خمینی (ره) عنوان کردو افزود: مشاوره حقوقی مهم‌ترین مشاوره حقوق افراد جامعه هدف است و این نهاد در راستای تکریم مدد جویان گام بر می دارد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان گفت: این نهاد به زوج های جوان در شرف ازدواج کار گاههای مهارت زندگی را دارد.