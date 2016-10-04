برگزاری گفتمان دانش آموزی در شهرستان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ویسی ظهر سه شنبه در جمع مبلغان با بیان اینکه در ایام محرم گفتمان دینی دانش آموزی در همدان برگزار می‌شود، گفت: هدف از برگزاری گفتمان ‌های ویژه محرم آشنایی دانش آموزان با قیام خونین کربلا و فلسفه عاشورا و شناخت امام حسین (ع) است.

وی بااشاره به استقبال دانش‌آموزان از برگزاری گفتمان‌های دینی بر افزایش این گفتمان ها تاکید کرد و گفت: گفتمان ها با همکاری اداره آموزش و پرورش و اداره تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود.

ویسی همچنین از برگزاری گفتمان دینی ویژه دهه اول محرم در مساجد شهرستان همدان سخن گفت و اظهارداشت: باید با الگوگیری از درس های بزرگ کربلا، زندگی خود را با زندگی دینی و ارزشی هماهنگ کنیم.

وی باتاکید بر اینکه برپایی گفتمان دینی از موقعیت‌های مناسب برای شنیدن سئوالات و دغدغه‌های نسل امروزی است، تاکید کرد: با برگزاری گفتمانهای دینی می‌توان اقشار مختلف مردم را با اهداف امام حسین(ع) از قیام عاشورا آشنا کرد.

ویسی اظهارداشت: برنامه ها به نحوی است که سخنران گفتمان ها به بیان مطالبی در خصوص این ماه و تبیین اهداف قیام سرور و سالار شهیدان، شبیخون فرهنگی و نقش محرم در پیشگیری از آن می پردازند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان همدان همچنین با تاکید براینکه عزاداری ها باید جهت دار و پیام دهنده باشند، گفت: بیان اهداف امام حسین(ع) از قیام عاشورا در همه زمینه‌ها و جنبه‌های مختلف موجب ترویج سیره آن امام شهید در جامعه اسلامی خواهد شد.