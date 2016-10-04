به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری در نشست خبری که صبح امروز در خبرگزاری تسنیم برگزار شد، با بیان اینکه جبهه پیروان به صورت فصلی و تنها در ایام انتخابات فعالیت نمی‌کند، گفت: ما تعاریفی را در ارتباط با ساختارهای سیاسی کشور و گروه‌های مرجع داریم. جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین از گروه‌های مرجع ما محسوب می‌شوند؛ ارتباط جبهه پیروان و جامعتین نیز هم به صورت سنتی و هم به صورت سازمانی و ارگانیک ادامه دارد.

وی با اشاره به موضوع انتخابات سال آینده گفت: شورای مرکزی جبهه پیروان با آیت‌الله موحدی کرمانی ملاقات خوبی داشته و رئیس جبهه پیروان نیز به صورت خصوصی دیدارهای متعددی را با دبیرکل جامعه روحانیت مبارز داشته است.

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری اظهار کرد: پیشنهاد جبهه پیروان این است که اگر اصولگرایان می‌خواهند انسجام داشته باشند، باید از ارائه فهرست‌های متعدد برای انتخابات شوراها و حضور کاندیداهای متکثر در انتخابات ریاست جمهوری پرهیز کنند.

سجادی گفت: هر وقت فهرست‌ها و افراد متعدد داشتیم، نتایج خوبی را به دست نیاوردیم؛ همانطور که نتیجه آن را در انتخابات ۹۲ مشاهده کردیم.

وی با بیان اینکه احزاب، تشکل‌ها و فعالان سیاسی که روحانیت را به عنوان گروه مرجع قبول دارند، ساختاری را می‌خواهند تا همه اصولگرایان را دربر بگیرد، گفت: اصولگرایان قصد دارند در انتخابات شوراها و ریاست جمهوری مواضع هماهنگ داشته باشند و به یک صدا و یک فهرست ۲۱ نفره برای انتخابات شوراها برسند؛ امیدواریم این ساختار به زودی شکل بگیرد.

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری با تأکید بر اینکه تلاش و دغدغه ما، وحدت اصولگرایان است، خاطرنشان کرد: جامعه روحانیت مبارز به عنوان یک گروه مرجع می‌تواند محور قرار بگیرد و از دبیران کل و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی اصولگرا دعوت کند تا برای ایجاد یک ساختار کمک کنند و شرط اساسی آن را محوریت روحانیت بدانند.

سجادی افزود: همه تشکل‌های سیاسی اسامی خود را برای انتخابات شوراها ارائه می‌دهند، سپس بر اساس شاخص‌ها، یک غربالگری انجام می‌شود و در نهایت به ۲۱ نفر خواهیم رسید. اگر ساختاری که مد نظر جامعه روحانیت است، مورد قبول واقع شود، وحدت اصولگرایان محقق خواهد شد.

وی با بیان اینکه ما ستادی را در جبهه پیروان در موضوع انتخابات تشکیل دادیم، گفت: قرار است در این ستاد شاخص‌هایی را برای انتخابات شوراها تعیین کنیم که شامل کارآمدی، شناخت نیازهای شهری، تخصص تجربه در امور شهرسازی و رأی‌آوری می‌شود.

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری تأکید کرد: علاوه بر تهران، پنج کلانشهر مشهد، اصفهان، شیراز، اهواز و تبریز را هم در نظر گرفتیم و در تهیه لیست‌های آنها برای انتخابات شوراها کمک می‌کنیم. اما در روستاها و شهرهای کوچک به دلیل اینکه ساز و کار خاص خود را دارند، دخالتی نخواهیم داشت.

سجادی در پاسخ به این سؤال که چرا مؤتلفه به صورت جداگانه از جبهه پیروان ستاد انتخاباتی تشکیل داده است؟ گفت: حزب مؤتلفه یکی از احزاب بسیار فعال اصولگرایان است، مسئولین حزب در ارتباط با تعیین کاندیدای اصولگرایان گفته‌اند که اگر خرد جمعی اصولگرایی به یک نفر برسد، ما تمکین نمی‌کنیم.

وی گفت: کسانی که ظرفیت کاندیداتوری را در جریان اصولگرایی دارند، کم نیستند و شاید بیش از ۳۰ نفر هم باشند اما امروز درباره هیچ کاندیدایی موضع منفی و مثبت نداریم.

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری با تأکید بر اینکه اصولگرایان باید بر محوریت روحانیت به همگرایی واقعی برسند، گفت: اگر اصولگرایان به ائتلاف و وحدت نرسند، شاید نتیجه همان نتیجه سال ۹۲ شود؛ اصولگرایان باید از نتایج گذشته عبرت بگیرند زیرا پذیرفته نبود که در سال ۹۲ با افراد متعدد وارد انتخابات شوند.

سجادی در پاسخ به سؤالی در خصوص موضع جبهه پایداری در ارتباط با انتخابات، گفت: امروز مواضع جبهه پایداری همانند گذشته نیست و تحولاتی در نظرات و مواضعش ایجاد شده است اما تقریباً همه اصولگرایان متفق‌القول قائل به همگرایی هستند.

وی با بیان اینکه انتخابات باید به صورت آزاد و مطلوب برگزار شود و در جمهوری اسلامی نیز چنین مهمی وجود دارد، اظهار کرد: اگر در انتخابات ۹۶ دوقطبی ایجاد می‌شد، انتخابات مورد خدشه قرار می‌گرفت؛ مصلحت‌اندیشی رهبری در این ارتباط و توصیه‌ای که به احمدی‌نژاد کرده‌اند، ابعاد مختلفی دارد.

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: خوشبختانه احمدی‌نژاد تبعیت خود را از این مصلحت‌اندیشی اعلام کرد و این مسئله به نفع خود احمدی‌نژاد هم است؛ ای کاش دیگران هم در سال‌های گذشته به این مسئله تن می‌دادند و لجبازی نمی‌کردند و ما فتنه‌ای همانند فتنه ۸۸ را شاهد نبودیم.

سجادی با تأکید بر اینکه حق شهروندی نیروهای سیاسی این است که فعالیت آزاد سیاسی داشته باشند، گفت: موضوع احمدی‌نژاد فرق می‌کرد زیرا ورودش به انتخابات هم به نفع جامعه، هم به نفع فضای سیاسی کشور، هم به نفع خودش و هم به نفع اصولگرایان نبود. مصلحت‌اندیشی رهبری در این ارتباط از خسارت‌های بسیاری جلوگیری کرد.

وی گفت: ما اصولگرایان اظهار خوشحالی می‌کنیم که احمدی‌نژاد از مصلحت‌اندیشی رهبری تبعیت کرد ولی وی می‌تواند فعالیت‌های خاص خودش را داشته باشد.

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا قرار است واژه «اصولگرایی» از عنوان این جریان، حذف و به «نیروهای انقلابی» تغییر کند؟ اظهار کرد: کلاً اصطلاحات سیاسی وحی منزل نیست. برخی اوقات می‌طلبد که یکسری از لغات و اصطلاحات مورد استفاده قرار بگیرد، اما واژه «اصولگرایی» برگرفته از گفتمان انقلاب اسلامی است.

سجادی تصریح کرد: در رابطه با تغییر برند اصولگرایی بحثی نشده است ولی برخی اصطلاحات هم مانند نیروهای انقلابی که عده‌ای از بزرگان از آن استفاده می‌کنند، می‌تواند باارزش باشد ولی در مورد اینکه لغت اصولگرایی عوض بشود یا نشود، هنوز بحثی نشده است و بد هم نیست که در این خصوص بحث‌هایی صورت بگیرد.