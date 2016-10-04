۱۱۵ مبلغ و مبلغه به نقاط مختلف شهرستان تویسرکان اعزام شدند

حجت‌الاسلام علی کاروند در گفتگو با مهر با اشاره به اعزام مبلغان به نقاط مختلف شهرستان تویسرکان گفت: ترویج سبک زندگی امام حسین(ع)، بیان سیره این امام همام و پاسخ به شبهات از جمله مواردی است که مبلغان در دستور کار قرار داده اند.

وی با اشاره به اهمیت توجه روحانیان به مباحث فرهنگی در جامعه، اظهار داشت: توجه به مباحث فرهنگی در جامعه از مهم ترین اولویت های قشر روحانیت است.

حجت‌الاسلام کاروند اظهار داشت: سیر زندگی امام حسین(ع) الگویی مناسب و دقیق برای زندگی شیعیان است و همه باید برای همه زندگی خود از این خوان فیض الهی بهره مند شوند.

وی با اشاره به لزوم ترویج فرهنگ سبک زندگی اسلامی در جامعه، عنوان کرد: ترویج فرهنگ اهل بیت(ع) در جامعه و نهادینه کردن فرهنگ آن، باید توسط روحانیان در جامعه انجام شود.

حجت‌الاسلام کاروند اظهار داشت: در سال جاری و در دهه اول محرم حدود ۱۱۵ نفر مبلغ و مبلغه کارآمد در عرصه ترویج فرهنگ سبک زندگی اسلامی به نقاط مختلف شهرستان تویسرکان اعزام شده اند.

وی عنوان کرد: از تعداد ۱۱۵ نفر، ۸۵ نفر از طلاب بومی و مستقر در شهرستان هستند و مابقی از طلابی هستند که از حوزه قم اعزام شده اند و در دهه اول محرم به تبلیغ معارف اهل بیت(ع) می پردازند.

وی ترویج فقه شیعی در جامعه را از دیگر اهداف حضور مبلغان در جامعه برشمرد و گفت: یکی از مهمترین نیازهای جامعه آشنایی با احکام فقهی در زندگی است.