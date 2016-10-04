بررسی طرح الگوی اساسنامه سازمانهای شهرداری همدان در کمیسیون بودجه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شورای شهر همدان، حسین قراباغی در جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و امورحقوقی شورا افزود: با توجه به نامه وزیر کشور و معاون عمرانی استاندار همدان مبنی بر اینکه شهرداریها باید نسبت به بازنگری اساسنامه سازمانهای وابسته اقدام کنند و با توجه به مسئولیت شورای شهر و تکلیف قانونی که به این نهاد داده شده، این موضوع در کمیسیون بودجه و حقوقی مورد بررسی قرار گرفت.

قراباغی اضافه کرد: طرح الگوی اساسنامه سازمانهای وابسته شهرداری در چند جلسه کارشناسی با حضور اعضای شورا و معاونت های شهرداری و اساتید مجرب دانشگاهی انجام و پس از بحث و بررسی در پایان بنا به صلاحدید وضع موجود این الگو نسبت به اصلاح و بازنگری نقاط ضعف و قوت مورد توجه قرار گرفت و در نهایت برای تصویب به صحن شورا ارسال شد.