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۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۲۱

رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر همدان خبر داد:

بررسی طرح الگوی اساسنامه سازمانهای شهرداری همدان در کمیسیون بودجه

بررسی طرح الگوی اساسنامه سازمانهای شهرداری همدان در کمیسیون بودجه

همدان - رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و امورحقوقی شورای اسلامی شهر همدان از بررسی طرح الگوی اساسنامه سازمانهای وابسته شهرداری در کمیسیون بودجه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شورای شهر همدان، حسین قراباغی در جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و امورحقوقی شورا افزود: با توجه به نامه وزیر کشور و معاون عمرانی استاندار همدان مبنی بر اینکه شهرداریها باید نسبت به بازنگری اساسنامه سازمانهای وابسته اقدام کنند و با توجه به مسئولیت شورای شهر و تکلیف قانونی که به این نهاد داده شده، این موضوع در کمیسیون بودجه و حقوقی مورد بررسی قرار گرفت.

قراباغی اضافه کرد: طرح الگوی اساسنامه سازمانهای وابسته شهرداری در چند جلسه کارشناسی با حضور اعضای شورا و معاونت های شهرداری و اساتید مجرب دانشگاهی انجام و پس از بحث و بررسی در پایان بنا به صلاحدید وضع موجود این الگو نسبت به اصلاح و بازنگری نقاط ضعف و قوت مورد توجه قرار گرفت و در نهایت برای تصویب به صحن شورا ارسال شد.

کد مطلب 3786996

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