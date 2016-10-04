به گزارش خبرنگار مهر، به همت سازمان بسیج رسانه، جشنواره رسانهای ابوذر ویژه مطبوعات، خبرگزاریها و خبرگزاریهای استان اصفهان برگزار میشود.
محورهای این جشنواره شامل امر به معروف و نهی از منکر، ترویج فرهنگ نماز، حجاب و عفاف، گفتمان انقلاب اسلامی، ایثار و شهادت، نقش رسانههاو فضای مجازی (آسیب شناسی، فرصتها و چالش ها)، استکبارستیزی، دشمنشناسی و اقتصاد مقاومتی است.
خبرنگاران استانی که آثار آنها بعد از تاریخ ۳۰ شهریورماه ۹۴ در یکی از رسانههای مکتوب و یا مجازی استان انتشار یافته است می توانند در این جشنواره شرکت کنند و آخرین مهلت ارسال آثار نیز ۱۵ آبان ۹۵ است.
برگزیدگان جشنواره رسانهای ابوذر همزمان با هفته بسیج معرفی و به تمامی شرکت کنندگان لوح سپاس و هدیه عمومی تعلق میگیرد.
گفتنی است ارسال آثار در قالب یادداشتهای تحلیل، گزارش خبری تحلیلی، عکس، تیتر و مصاحبه امکان پذیر است و اهالی رسانه باید آثار خود را یا به شکل حضوری به دبیرخانه جشنواره به آدری خیابان شهدای صفه، سپاه صاحب الزمان (عج) تحویل و یا به آدرس الکترونیکی b.resaneh@chmail.ir و یا j.abozar@chmail.com ارسال کنند.
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