به گزارش خبرنگار مهر، به همت سازمان بسیج رسانه،‌ جشنواره رسانه‌ای ابوذر ویژه مطبوعات، خبرگزاری‌ها و خبرگزاری‌های استان اصفهان برگزار می‌شود.

محورهای این جشنواره شامل امر به معروف و نهی از منکر، ترویج فرهنگ نماز، حجاب و عفاف، گفتمان انقلاب اسلامی، ایثار و شهادت، نقش رسانه‌هاو فضای مجازی (آسیب شناسی، فرصت‌ها و چالش ها)، استکبارستیزی، دشمن‌شناسی و اقتصاد مقاومتی است.

خبرنگاران استانی که آثار آنها بعد از تاریخ ۳۰ شهریورماه ۹۴ در یکی از رسانه‌های مکتوب و یا مجازی استان انتشار یافته است می توانند در این جشنواره شرکت کنند و آخرین مهلت ارسال آثار نیز ۱۵ آبان ۹۵ است.

برگزیدگان جشنواره رسانه‌ای ابوذر همزمان با هفته بسیج معرفی و به تمامی شرکت کنندگان لوح سپاس و هدیه عمومی تعلق می‌گیرد.

گفتنی است ارسال آثار در قالب یادداشت‌های تحلیل، گزارش خبری تحلیلی، عکس، تیتر و مصاحبه امکان پذیر است و اهالی رسانه باید آثار خود را یا به شکل حضوری به دبیرخانه جشنواره به آدری خیابان شهدای صفه، سپاه صاحب الزمان (عج) تحویل و یا به آدرس الکترونیکی b.resaneh@chmail.ir و یا j.abozar@chmail.com ارسال کنند.