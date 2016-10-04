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۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۳۷

فرمانده سپاه ناحیه تویسرکان:

دانش‌آموزان دختر تویسرکانی به اردوی راهیان نور اعزام می شوند

دانش‌آموزان دختر تویسرکانی به اردوی راهیان نور اعزام می شوند

تویسرکان- فرمانده سپاه ناحیه تویسرکان از اعزام ۳۱۴ نفز از دانش‌آموزان دختر تویسرکانی به اردوی راهیان نور غرب کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سپاه انصارالحسین(ع) همدان، سعید سعیدی در مراسم بدرقه کاروان راهیان نور ۳۱۴ دانش‌آموز دختر تویسرکانی به مناطق عملیاتی غرب کشور بیان داشت: راهیان نور، اردویی معنوی و زیارتی در راستای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جدید است.

وی اظهار داشت: دانش آموان آینده سازان این نظام هستند و شناساندن هویت این مرز و بوم و ایثارگری های رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس به آنان وظیفه ای همگانی است.

فرمانده سپاه ناحیه تویسرکان افزود: راهیان نور در هدایت نسل جدید به سمت پاسداری از ارزش ها و آرمان های اسلام و انقلاب نقش عظیمی دارد.

وی تاکید کرد: راهیان نور تبلور انتقال فرهنگ شهادت، روحیه استکبارستیزی و شجاعت به نسل جدید است.

کد مطلب 3787000

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