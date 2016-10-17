سومین جشنواره پایتخت کتاب وروستاها وعشایر دوستدارکتاب فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سومین دوره انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران، این رویداد با هدف کمک به توسعه پایدار فرهنگی و اجتماعمحور شهرها، انسجامبخشی به فعالیتهای فرهنگی در شهرها با محوریت کتاب و کتابخوانی، کشف، جذب، ساماندهی و بهرهگیری از امکانات و ظرفیتهای محلی و بومی برای ترویج کتابخوانی و تقویت برنامهریزی و نگاه به آینده، برگزار میشود.
بنا بر این گزارش، در دورههای اول و دوم به ترتیب اهواز و نیشابور به عنوان پایتختهای کتاب ایران معرفی شدهاند. در نخستین دوره این جشنواره، ۶۴ شهر برنامهها و فعالیتهای خود را برای دریافت عنوان پایتخت کتاب ایران ارسال کردند و در دوره دوم آن نیز ۹۹ شهر خود را نامزد کردند.
امسال مدیران شهرهای متقاضی نامزدی سومین پایتخت کتاب ایران باید حداکثر تا ۲۰ آذر ۱۳۹۵ پرونده شهرهای خود همراه با مدارک و برنامههای خود را به دبیرخانه مرکزی انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران در تهران ارسال کنند. این گزارش میافزاید، معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این طرح را با مشارکت برخی از نهادهای دولتی و غیردولتی از جمله بانک ملت، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، نهاد کتابخانههای عمومی کشور، و دیگر نهادها و سازمانهای فعال و علاقهمند در این زمینه اجرا میکند. این عنوان را به شهری اعطا میشود که از نظر هیات داوران بهترین و موثرترین برنامه را برای ترویج کتابخوانی ارائه کرده و تضمینهای لازم را برای اجرای آن داده باشند. شهر منتخب علاوه بر دریافت لوح تقدیر از مقامات عالیرتبه کشوری، مجموعهای از تسهیلات، اعتبارات و منابع فرهنگی را دریافت خواهد کرد.
بنابر اعلام ستاد خبری این رویداد، شهر انتخاب شده ملزم به ارائه گزارشّهای دورهای منظمی از پیشرفت برنامههای ارائه شده به دبیرخانه طرح انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران است. اگر شهر انتخاب شده تا پاییز آن سال بر اساس برنامهها و جدول زمانبندی ارائه شده فعالیت قابل توجهی نداشته باشد، احتمال تجدید نظر و پس گرفتن عنوان پایتخت کتاب براساس رأی هیئت داوران وجود خواهد داشت.
طرحهای ارسالی باید شامل برنامههایی باشند که به طور ویژه برای پایتخت کتاب و متناسب با نیازهای محلی و آیینهای بومی و ارزشهای دینی و ملی طراحی شده باشند. همچنین این طرحها با درگیر کردن مشارکتهای عمومی در شهر (مشارکت مردمی و پشتیبانی شرکتهای تجاری و کارخانهها) باعث ایجاد تاثیرات پایدار در ارتقای سطح فرهنگ کتابخوانی شوند. از نظر هیات داوران طرحی سزاوار برگزیده شدن خواهد بود که اولا قابلیت الگوبرداری داشته باشد، ثانیا در محتوا و شیوه اجرا نوآورانه و کیفی و دارای ضمانت اجرایی باشد.
این گزارش میافزاید، مشارکت همه نهادها و فعالان حوزه کتاب، مشارکت همه اجزای صنعت نشر، مشارکت سازمانهای غیردولتی و دولتی مرتبط با کتابخوانی و حضور فعال مفاخر، مشاهیر و هنرمندان شاخص و محبوب از جمله شرایط حد اقلی برنامههای ارسالی به دبیرخانه است. متقاضیان شرکت میبایست مدارک لازم؛ یعنی فرمها، برنامهها و مستندات به همراه جدول زمانبندی ماهیانه را تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ از طریق پست به دبیرخانه مرکزی معرفی و انتخاب پایتخت کتاب ایران به نشانی: تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان فجر (جم سابق)، شماره ۷، ساختمان فجر، طبقه ۶، کد پستی ۱۵۸۹۷۴۳۱۱۱ ارسال کنند. همچنین متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماسهای ۸۸۳۴۲۹۷۹ – ۸۸۸۶۱۳۲۴ تماس حاصل کنند. همچنین کانال تلگرام جشنواره به آدرس https://telegram.me/paytakhteketab برای دریافت آخرین اخبار و رویدادها و نیز اطلاعات مورد نیاز در دسترس علاقهمندان میباشد.
همچنین بر پایه همین گزارش، سومین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب، به منظور گسترش عدالت فرهنگی در سراسر کشور و پشتیبانی از اقدامات انجام شده و طرحهای ابتکاری در حوزه کتاب و کتابخوانی و جلب توجه سازمانها و نهادهای مرتبط به اهمیت کتاب در جامعه، در سطح روستاها و عشایر سراسر کشور برگزار و ۱۰ روستا و آبادی عشایری دوستدار کتاب در اسفندماه معرفی میشود.
به گزارش ستاد خبری این جشنواره، معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مجری برگزاری این جشنواره است در فراخوان خود ضمن تاکید بر اینکه روستاها و مجموعههای عشایری متقاضی شرکت در این جشنواره باید تا ۲۰ آذر ۱۳۹۵ طرحها و برنامههای خود را به ستاد اجرایی ارسال کنند، یادآور شده است که مجموعه فعالیتهای فرهنگی ـ ترویجی مرتبط با کتابخوانی که با مشارکتهای مردمی، نهادها و سازمانهای فعال در میان روستائیان و عشایر اجرا شده یا برای اجرا در سال آینده برنامهریزی شده است، میتوانند نامزد شرکت در جشنواره باشند. در هر برنامه، اعم از اجرا شده یا پیشبینیشده، باید اهداف، شیوه اجرا، نهادهای مشارکتکننده و نحوه تأمین بودجه آن مشخص شود.
بنا بر این گزارش، قرار است در نهایت از ۱۰ روستا یا مجموعه عشایری برتر تقدیر به عمل آید. این ۱۰ روستا که به انتخاب هیات داوران برگزیده میشوند علاوه بر اینکه در جشنی در تهران مورد تقدیر قرار میگیرند در استانهای خود نیز مورد تقدیر مسئولان استانی نیز قرار خواهند گرفت.
این جشنواره با مشارکت برخی از نهادهای دولتی و غیردولتی از جمله معاونت توسعه روستایی ومناطق محروم ریاست جمهوری، بانک ملت، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، نهاد کتابخانههای عمومی کشور، و ... برگزار میگردد.
این گزارش میافزاید، هیات داوران جشنواره شاخصهایی را برای انتخاب روستای دوستدار کتاب اعلام کرده اند که به قرار زیر است:
۱. متناسب با نیازهای محلی، آیینهای بومی و ارزشهای دینی و ملی باشد.
۲. تأثیرات پایداری در ارتقای سطح فرهنگ کتابخوانی داشته باشد.
۳. از مشارکت مردمی و پشتیبانی واحدهای اجرایی روستا و عشایر برخوردار باشد.
۴. پوشش جمعیتی مناسب داشته باشد و به خصوص زنان، کودکان و نوجوانان را مورد توجه قرار دهد.
۵. قابلیت الگوبرداری و اجرا در سایر مناطق را داشته باشد.
۶. از تازگی و کیفیت در محتوا و شیوه اجرا برخوردار باشد.
بنا بر این گزارش، متقاضیان باید پرونده روستا یا آبادی عشایری خود را با مهر و امضای دهیار، رئیس شورای اسلامی روستا یا تیره عشایری و مسئول طرح و نیز مستندات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ از طریق پست به دبیرخانههای استانی مستقر در اداره کل ارشاد اسلامی استانها و یا به صورت مستقیم به دبیرخانه مرکزی «جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب» به نشانی زیر ارسال کنند:تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان فجر (جم سابق)، شماره ۷، ساختمان فجر، طبقه ۶، کدپستی ۱۵۸۹۷۴۳۱۱۱ ارسال کنند. همچنین جهت کسب اطلاع بیشتر میتوانند از طریق شماره تماس و نمابر ۸۸۳۷۲۹۷۹ – ۸۸۸۶۱۳۲۴ با دبیرخانه اجرای جشنواره در تماس باشند. همچنین کانال تلگرام جشنواره به آدرس https://telegram.me/paytakhteketab برای دریافت آخرین اخبار و رویدادها و نیز اطلاعات مورد نیاز در دسترس علاقهمندان است.
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