اصناف همواره تعامل و همکاری تنگاتنگ با نیروی انتظامی هم دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم حاج نایبی ظهر سه شنبه در همایش اصناف و پلیس، با اشاره به اینکه اصناف و بازاریان همواره همراه و همیار نیروی انتظامی است، افزود: همدلی هاوپشتیبانی های اصناف وبازاریان همواره همراه ناجا است.

رئیس اتاق اصناف با اشاره به فعالیت شبانه روزی سربازان سبز پوش، ادامه داد: بدون شک فعالیت های در عرصه امنیت زبان زد است وامنیت حاکم در جامعه به پاس زحمات سربازان نظام است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر با تلاش و همت نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی، شاهد وجود امنیت پایدار در کشور هستیم در حالی که در منطقه ای پر از آشوب و درگیری هستیم.

حاج نائبی به ویژگی های اتاق اصناف اشاره کرد وگفت: اصناف همواره مطیع نهضت امام خمینی(ره) ودر کنار روحانیت بوده و پیشتازی و پیشگامی در کارهای خیر و عام المنفعه ازویژگی های اصناف است.

حاج نائبی با اشاره به قاچاق کالا و ضربات این مسئله به جامعه، افزود: قاچاق کالا یکی از بزرگترین عوامل ضربه به اقتصاد و اشتغال است که باید در این زمینه جدی وارد شد.

وی بابیان اینکه که دورویداد تاریخی مهم در پیش است اظهار داشت: بازاریان همواره در دسته های عزاداری حسینه و زینبیه زنجان که بزرگترین دسته های عزاداری است در صحنه حضور دارند.

رئیس اتاق اصناف استان زنجان تصریح کرد: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با قاچاق کالا، افزود: برای تحقق این امر باید مدیریت شده وارد کار شد.