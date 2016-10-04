به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیروی انتظامی استان بوشهر، وحید زرینکلاه اظهار داشت: با تلاش ماموران پلیس آگاهی استان و انجام کارهای اطلاعاتی، یک میوهفروش دورهگرد که اقدام به حمل مقادیر مواد مخدر میکرد شناسایی و دستگیر شد.
وی بیان داشت: این میوهفروش در لوای میوهفروشی که با یک دستگاه وانت پیکان انجام میداد مقدار ۶۳ کیلوگرم تریاک و حشیش را هم حمل میکرد و قرار بوده به مقصد بعدی برساند که ماموران پلیس مواد مخدر استان وی را شناسایی و پس از انجام عملیات اطلاعاتی، دستگیر کردند.
زرینکلاه بیان کرد: علاوه بر کشف ۶۳ کیلوگرم تریاک و حشیش، دو نفر بازداشت شدند و خودروی وانت پیکان آنها نیز توقیف شد.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر با قدردانی از تلاش ماموران پلیس مواد مخدر و حمایتهای فرمانده انتظامی استان بوشهر، کشف این میزان مواد مخدر در هفته نیروی انتظامی را حاصل تلاش شبانهروزی ماموران همیشه آگاه نیروی انتظامی دانست.
نظر شما