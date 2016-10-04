  1. استانها
  2. بوشهر
۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۲۵

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر:

۶۳ کیلوگرم مواد مخدر از دوره‌گرد میوه فروش در بوشهر کشف شد

۶۳ کیلوگرم مواد مخدر از دوره‌گرد میوه فروش در بوشهر کشف شد

بوشهر - رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر گفت: ۶۳ کیلوگرم مواد مخدر از دوره‌گرد میوه فروش در بوشهر کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیروی انتظامی استان بوشهر، وحید زرین‌کلاه اظهار داشت: با تلاش ماموران پلیس آگاهی استان و انجام کارهای اطلاعاتی، یک میوه‌فروش دوره‌گرد که اقدام به حمل مقادیر مواد مخدر می‌کرد شناسایی و دستگیر شد.

وی بیان داشت: این میوه‌فروش در لوای میوه‌‎فروشی که با یک دستگاه وانت پیکان انجام می‌داد مقدار ۶۳ کیلوگرم تریاک و حشیش را هم حمل می‌کرد و قرار بوده به مقصد بعدی برساند که ماموران پلیس مواد مخدر استان وی را شناسایی و پس از انجام عملیات اطلاعاتی، دستگیر کردند.

زرین‌کلاه بیان کرد: علاوه بر کشف ۶۳ کیلوگرم تریاک و حشیش، دو نفر بازداشت شدند و خودروی وانت پیکان آن‌ها نیز توقیف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر با قدردانی از تلاش ماموران پلیس مواد مخدر و حمایت‌های فرمانده انتظامی استان بوشهر، کشف این میزان مواد مخدر در هفته نیروی انتظامی را حاصل تلاش شبانه‌روزی ماموران همیشه آگاه نیروی انتظامی دانست.

کد مطلب 3787006

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها