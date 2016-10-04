۲کاراته کا قزوینی در رقابت های انتخابی تیم ملی به مصاف هم می روند

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن عسگری و علی اصغر آسیابری دو کاراته کا استان امروز در رقابت های انتخابی وزن منهای ۷۵ کیلو گرم به میدان می روند.

این رقابت بین سه ملی پوش این وزن برای انتخاب نفر اصلی کمیته انفرادی رقابت های جهانی بین عسگری، آسیابری و حسن بیگی در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.

ملی پوشان کاراته کشورمان خود را برای شرکت در رقابت های جهانی اتریش آماده می کنند.

بانوی تاکستانی در اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال دختران زیر ۱۹ سال

ندا رحمانی فوتبالیست تاکستانی به مرحله جدید اردوی آماده سازی تیم ملی زیر ۱۹ سال کشور فراخوانده شد.

این اردو از امروز تا ۱۸ مهر در کمپ تیم های ملی در تهران برگزار می شود.

بانوی آبیکی در اردوی تیم ملی تیر و کمان

حنانه عظیمی نیا کماندار آبیکی به اردوی تیم ملی نوجوانان فراخوانده شد.

عظیمی نیا در رشته ریکرو در اردوی به اردوی مشترک تیم های ملی نوجوانان و جوانان دعوت شد.

اردوی آماده سازی تیم های ملی از ۱۴ تا ۱۶ مهر در سایت تیراندازی با کمان ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.

رقابت های ووشو قهرمانی کشور در قزوین

ششمین دوره رقابت های سبک چواخوان در رده های سنی مختلف به میزبانی قزوین برگزار می شود.

این رقابت ها در دو بخش تالو و ساندا و طی ۲۹ و ۳۰ مهر در سالن شهید بابایی قزوین انجام می شود.