به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آموزشوپرورش خراسان شمالی در مراسم اعزام نخستین کاروان راهیان نور که در محل تالار حافظ بجنورد برگزار شد اظهار کرد: نخستین کاروان راهیان نور استان با تعداد ۳۱۲ دانشآموز از بجنورد به جبهههای نبرد حق علیه باطل اعزام شدند.
وی افزود: این تعداد دانشآموز دختر با هفت اتوبوس طی پنج روز از مناطق عملیاتی جنوب کشور دیدن میکنند.
مدیرکل آموزشوپرورش استان تصریح کرد: طی سال گذشته بیش از ۶ هزار و ۶۵۳ نفر از دانشآموزان خراسان شمالی به اردوهای راهیان نور اعزام شدند که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۳۰ درصد رشد داشته است.
حاتمی بابیان اینکه امسال نیز امیدواریم همانند سالهای گذشته با برنامهریزیهای انجامشده شاهد رشد خوبی در اعزام دانشآموزان داشته باشیم، بیان داشت: امسال پیشبینی میشود بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر دانشآموز از طریق کاروانهای نور به مناطق عملیاتی اعزام شوند.
وی هدف از اعزام دانشآموزان را آشنایی باارزشهای دفاع مقدس عنوان کرد و گفت: با اعزام ۳۱۲ دانشآموز، راوی دوران دفاع مقدس، روحانی و مدیر نیز بهمنظور بازدید از مناطق عملیاتی غرب کشور همراه دانشآموزان هستند.
فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی نیز در این مراسم با اشاره به رشادتها و نبرد ۳۵ هزار جوان و نوجوان از استان در زمان دفاع مقدس گفت: اگر در زمان جنگ بیش از ۳۵ هزار جوان و نوجوان از استان توفیق حضور درصحنه جنگ و نبرد در برابر دشمن را داشتند امروزه اعزام دانشآموزان به این سرزمین ادامه راه این ایثارگران است.
سید حسن مرتضوی اظهار کرد: حرکت این کاروان راهیان نور بهسوی سرزمینهای نورعینا به مشابه حرکت رزمندگان در دوران دفاع مقدس است.
وی افزود: اگر این رزمندگان در آن سالها در مقابل دشمن صفآرایی کردند امروز با توجه به جنگ نرمی که دشمن برای تغییر باورها و ارزشها به راه انداخته است با حضور دانشآموزان در این مناطق به مقابله با دشمن پرداخته میشود.
فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) استان گفت: امیدواریم اعزام نخستین کاروان راهیان نور به سرزمینهای نبرد، منشأ خیروبرکت برای دانشآموزان باشد و آنان معرفت یابی بیشتری از ارزشهای دفاع مقدس و نظام اسلامی دست یابند.
نظر شما