۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۱۶

آیین افتتاحیه طرح «نظام مراقبت اجتماعی از دانش آموزان» برگزار شد؛

بسیج دستگاه های اجرایی برای پیشگیری ازآسیبهای اجتماعی دانش آموزان

آیین افتتاحیه طرح «نظام مراقبت اجتماعی از دانش آموزان» با حضور دستگاه های اجرایی مختلف در وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم، وزیر آموزش و پرورش، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)، رئیس سازمان بهزیستی، معاونان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، معاون اجتماعی نیروی انتظامی، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و دیگر مسئولان شرکت داشتند.

علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش به دلیل کسالتی که داشت به ایراد سخنانی کوتاه پرداخت و  گفت: آموزش و پرورش به تنهایی نمی تواند از عهده مراقبت های اجتماعی دانش آموزان برآید، اگر تمام دستگاه های ذیربط به آموزش و پرورش کمک کنند می توانیم امیدوار باشیم که بحث مراقبت های اجتماعی به خوبی اتفاق بیافتد.

وی افزود: تشکیلات نهاد می تواند به ما کمک کند تا از نسلی که آینده ساز فردا هستند صیانت کنیم، امیدواریم با شکل گیری این تشکل و مشارکت مجموعه نهادها بتوانیم در کنار سایر فعالیت های آموزش و پرورش این فعالیت را نیز به نتیجه برسانیم.

