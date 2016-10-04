بسیج دستگاه های اجرایی برای پیشگیری ازآسیبهای اجتماعی دانش آموزان

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم، وزیر آموزش و پرورش، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)، رئیس سازمان بهزیستی، معاونان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، معاون اجتماعی نیروی انتظامی، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و دیگر مسئولان شرکت داشتند.

علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش به دلیل کسالتی که داشت به ایراد سخنانی کوتاه پرداخت و گفت: آموزش و پرورش به تنهایی نمی تواند از عهده مراقبت های اجتماعی دانش آموزان برآید، اگر تمام دستگاه های ذیربط به آموزش و پرورش کمک کنند می توانیم امیدوار باشیم که بحث مراقبت های اجتماعی به خوبی اتفاق بیافتد.

وی افزود: تشکیلات نهاد می تواند به ما کمک کند تا از نسلی که آینده ساز فردا هستند صیانت کنیم، امیدواریم با شکل گیری این تشکل و مشارکت مجموعه نهادها بتوانیم در کنار سایر فعالیت های آموزش و پرورش این فعالیت را نیز به نتیجه برسانیم.