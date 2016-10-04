امحاء ۴۵ میلیارد تومان کالای قاچاق در زنجان

سرهنگ کردلو در گفتگو با خبرنگارمهر بااشاره به امحاء کالاهای مکشوفه در استان زنجان طی شش ماهه سالجاری، افزود: استان زنجان در این حوزه پیشرو است.

وی با بیان اینکه دغددغه نیروی انتظامی امنیت و آرامش مردم است که حق طبیعی آن ها است، اضافه کرد: مأموریتی که برای ناجا تعریف شده است برقراری نظم و امنیت وایجاد آرامش و آسایش اجتماعی است.

معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی استان زنجان بابیان اینکه نیروی انتظامی زنجان نشان برنز در طرح مکنا کسب کرده است، گفت: نیروی انتظامی استان زنجان در طرح مکنا(مدیریت کیفیت نیروی انتظامی)در سطح کشور نشان برنز را از آن خود کرده است که این افتخار نشان دهنده سطح رضایتمندی مردم است.

کردلو بیان کرد: سیمای شهر زنجان از مواد مخدر و معتادین متهاجر پاک سازی شده است که ۱۳۳باند متلاشی شده است.

وی با اشاره به اینکه یک تن مواد مخدر کشف شده است که این مقداردوبرابر استان های مرزی است، افزود:۸۵ درصد از سرقت های مهم کشف شده است که ارزشی معادل ۳۰میلیارد تومان دارد.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی استان زنجان خاطر نشان کرد: عملکرد ناجادر جرایم اقتصادی بیش از ۸۵میلیارد تومان و درزمینه کلاهبرداری ۶۵میلیارد تومان بوده است.

کردلو با بیان اینکه ناجا در برابر هنجارشکنان مطابق موارد محول شده ایستادگی می کند، گفت: ۶۷هزار بازدید محسوس و نامحسوس در سطح استان انجام شده است و ۵۹۶ مورد پلمپ داشتیم.