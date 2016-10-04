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۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۲۰

توسط دولت وحدت ملی فلسطین؛

انتخابات شهرداری‌ها درفلسطین ۴ماه به تعویق افتاد

انتخابات شهرداری‌ها درفلسطین ۴ماه به تعویق افتاد

دولت وحدت ملی فلسطین پس از اعتراضات گروه های سیاسی در این کشور به نحوه برگزاری انتخابات شهرداری‌ها، این انتخابات را به چهار ماه دیگر موکول کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دولت وحدت ملی فلسطین در نشستی برگزاری انتخابات شهرداری ها در این کشور را به چهار ماه دیگر موکول کرد.

بر اساس این گزارش، این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که تعداد زیادی از گروه های سیاسی به نحوه برگزاری انتخابات شهرداری ها اعتراض کردند.

دولت وحدت ملی فلسطین قصد داشت انتخابات شهرداری ها را تنها در کرانه باختری اجرا کند که این مسأله با اعتراض شدید جنبش حماس مواجه شد.

دادگاه عالی فلسطین پیشتر رأی به برگزاری انتخابات در کرانه باختری و عدم برگزاری آن در نوار غزه داده بود.

جنبش حماس نیز ضمن محکومیت رأی دادگاه عالی، این حکم را «سیاسی» توصیف کرده بود.

کد مطلب 3787016

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