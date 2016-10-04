به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دولت وحدت ملی فلسطین در نشستی برگزاری انتخابات شهرداری ها در این کشور را به چهار ماه دیگر موکول کرد.

بر اساس این گزارش، این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که تعداد زیادی از گروه های سیاسی به نحوه برگزاری انتخابات شهرداری ها اعتراض کردند.

دولت وحدت ملی فلسطین قصد داشت انتخابات شهرداری ها را تنها در کرانه باختری اجرا کند که این مسأله با اعتراض شدید جنبش حماس مواجه شد.

دادگاه عالی فلسطین پیشتر رأی به برگزاری انتخابات در کرانه باختری و عدم برگزاری آن در نوار غزه داده بود.

جنبش حماس نیز ضمن محکومیت رأی دادگاه عالی، این حکم را «سیاسی» توصیف کرده بود.