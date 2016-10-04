صدای پای آنفلوآنزا در کرمان به گوش می رسد

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: استان کرمان سال گذشته با اپیدمی آنفلوانزا مواجه شد بطوریکه برای چند روز مدارس تعطیل شد و حتی چهره شهر از این بیماری متاثر شد.

اینکه شرایط جوی کرمان با این پدیده مرتبط باشد کاملا رد شده است اما برخی فاکتورهای از جمله حضور اتباع بیگانه غیر مجاز، عدم پیشگیری و مسافرت های خارج از استان به مراکز شیوع آنفلوانزا، از مهمترین دلایل بروز این بیماری بود.

سال گذشته این بیماری که همان سرماخوردگی عامیانه است به دلیل تغییر و جهش های مختلف در ویروس موجب مرگ ۳۳ نفر در کرمان شد.

اما همه این افراد دارای بیماریهای زمینه ای مختلف بودند که شامل بیماریهای نقص ایمنی، تنگی نفس، عارضه های قلبی می شد.

این در حالی بود آنفلوانزا H۱N۱ به راحتی با رعایت برخی از نکات پیشگیرانه به سادگی مهار شد و تب و تاب شیوع این بیماری در بین مردم کاملا از بین رفت.

در سال جاری اما مسئولان بهداشتی استان کرمان تدابیر لازم را در نظر گرفته اند و در اکثر داروخانه های کرمان واکسن این بیماری به سادگی در دسترس است

در سال جاری اما مسئولان بهداشتی استان کرمان تدابیر لازم را در نظر گرفته اند و در اکثر داروخانه های کرمان واکسن این بیماری به سادگی در دسترس است و هر چند که گفته می شود تزریق واکسن بیماری به هیچ عنوان برای همه افراد جامعه توصیه نمی شود اما از افرادی که دچار بیماری خاص و زمینه ای هستند خواسته شده واکسن را تهیه و تزریق کنند.

مهمترین عامل پیشگیری از بیماری در صورت شیوع، رعایت نکات بسیار ساده است، در معرض تماس با افرادی که دچار آنفلوانزا می شوند قرار نگیرید، با یکدیگر دست ندهید و دستها را با صابون با دقت بشوید و از تماس دست با مکانهایی که احتمال می دهید امکان آلودگی دارد جلوگیری کنید.

در هنگام عطسه و سرفه زدن از دستمال استفاده کنید و در صورت بروز علائم از خوددرمانی جلوگیری کرده و بلافاصله به پزشک مراجعه کنید.

رعایت نکات اولیه بهداشتی مهمترین عامل کنترل بیماری است

به نظر می رسد استان کرمان در سال جاری به شدت سال قبل با این اپیدمی مواجه نخواهد شد اما رعایت نکات ایمنی بسیار مهم است زیرا آنفلوانزا هر سال با تغییر و جهش ویروس در کشورهای مختلف جهان تلفات می گیرد.

مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دانشگاه علوم پزشکی کرمان در گفتگو با مهر اظهارداشت: در سال جاری با اقدامات انجام شده واکسن آنفلوانزا به میزان کافی تهیه و در دسترس مردم قرار گرفته است اما تاکید می کنیم به هیچ عنوان نیاز نیست که همه مردم از این واکسن استفاده کنند.

مهدی شفیعی گفت: در واقع ما یک جامعه هدف برای این واکسنها داریم که شامل سالمندان، زنان باردار، پیوند عضو، نقص ایمنی و افراد دارای برخی بیماریهای زمینه ای می باشند در واقع گمان می رود به دلیل بیماری زمینه ای در صورت بیمار شدن به ویروس آنفلوانزا درگیر فرمهای شدیدتر بیماری می شوند.

این واکسن هر سال برای چهره های جدید بیماری در همان سال تولید می شود پس باید واکسن حتما مربوط به سال میلادی جاری باشد شفیعی عنوان کرد: برای برخی از اقشار جامعه مانند کادرهای درمانی بیمارستانها نیز تزریق این واکسن توصیه می شود.

وی تاکید کرد که هم اکنون این واکسن در همه داروخانه های استان کرمان وجود دارد و در این خصوص پیش بینی های لازم انجام شده است.

وی اما یک توصیه به متقاضیان این واکسنها دارد و می گوید: این واکسن هر سال برای چهره های جدید بیماری در همان سال تولید می شود پس باید واکسن حتما مربوط به سال میلادی جاری باشد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز در ادامه به خبرنگار مهر می گوید: از مردم می خواهیم فقط نکات ابتدایی بهداشتی را رعایت کنند و با انجام کارهای اولیه بهداشتی امکان شیوع این بیماری را کاهش می دهیم.

علی اکبر حق دوست گفت: این نوع اپیدمی ها معمولا هر سال تکرار نمی شود و هر چند سال یک بار روی می دهند و به همین دلیل انتظار بروز اپیدمی سال گذشته را نداریم اما اقدامات پیشگیرانه را انجام داده ایم و دارو و اقلام مورد نیاز برای مقابله با اپیدمی فراهم شده است.

وی تصریح کرد: هیچ نگرانی در خصوص واکسن وجود ندارد و داروهای لازم برای درمان هم اکنون در استان کرمان وجود دارد اما به هر روی رعایت نکات ایمنی را به همه توصیه می کنیم و پیشگیری از این بیماری بسیار راحت تر و کم هزینه تر از مقابله با اپیدمی و درمان است.

گروه های در معرض خطر واکسن تزریق کنند

حق دوست هم تنها به گروههای در معرض خطر توصیه می کند از واکسن استفاده کنند.

وی تاکید می کند اصلا جای نگرانی وجود ندارد با این وجود ما ترجیح داده ایم آمادگی خود را حفظ کنیم به همین دلیل طرحهای مانند تامین دارو، واکسن، اقلام بهداشتی و آموزش کادرهای مختلف انجام شده است.

با وجود تمام اقداماتی که دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان انجام داده است باید یادآوری کنیم که هر سال این بیماری در ایران ۵ تا ۱۰ درصد مردم را مبتلا می کند و در برخی موارد تلفات جانی می گیرد.

آنچه که در خصوص این بیماری خطرناک است جهش های سالانه این ویروس است و هر سال با چهره جدیدی نمایان می شود و به همین دلیل نیز خسارات جانی بالایی را وارد می کند آنچه که در خصوص این بیماری خطرناک است جهش های سالانه این ویروس است و هر سال با چهره جدیدی نمایان می شود و به همین دلیل نیز خسارات جانی بالایی را وارد می کند.

مردم کرمان به یاد دارند که سال گذشته در ایام سرد سال اکثر مردم تا ماهها با ماسک در جامعه حاضر می شدند و سعی می کردند کمتر در مراکز جمعیتی حضور یابند.

تقاضا برای ماسک، واکسن و ژل های ضد عفونی کننده آنقدر افزایش یافته بود که مردم کرمان برای تهیه این اقلام با مشکلاتی مقطعی مواجه بود.

اما در سال جاری مسئولان استان کرمان با برنامه ریزی و آگاه سازی مردم برای اجرای اقدامات پیشگیرانه به استقبال فصل سرد سال می رود و همکاری مردم در جلوگیری از شیوع بیماری می تواند نقش کلیدی داشته باشد.